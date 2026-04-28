Escapada sacada de una película de Disney: así es Valle de los Ciervos, el lugar mágico a 4 horas de Buenos Aires para ir a descansar.

Tener una escapada de ensueño en medio del campo y rodeado de animales a 4 horas de Buenos Aires es posible. No hace falta irse muy lejos de la ciudad para disfrutar de un espacio lleno de verde, cabañas y muchos animales.

Se trata de Valle de los Ciervos, un complejo de cabañas ubicado en Tandil. Queda aproximadamente a 4 horas y media en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Este rincón parece sacado de una película animada de Disney, llena de ciervos y caballos en medio de la vegetación, con vistas soñadas.

"Son más de 25 hectáreas de verde y naturaleza en la que convivís con miles de animales. Queda a 10 minutos del centro", contó Sofía Weibel, creadora de contenido sobre viajes y lifestyle. "El lugar es muy hermoso, es un campo gigante donde conviven miles de animales como ciervos, caballos, burros...", cuenta la creadora del video.

Además ofrecen "desayuno incluido y también cuenta con un restaurante y servicio de comidas take away". Las cabañas son hasta para 6 personas, equipadas y con servicio de limpieza.

Cómo son las cabañas de Valle de los Ciervos

El predio tiene más de 25 hectáreas en plena zona serrana, con vistas abiertas a las sierras y un entorno donde conviven distintas especies de animales. Las cabañas, construidas íntegramente en madera, están totalmente equipadas y cuentan con cocina, aire acondicionado, WiFi, Smart TV y parrilla individual en la mayoría de las unidades. Además, cada una tiene grandes ventanales y decks que permiten disfrutar del paisaje natural desde adentro.

El complejo ofrece distintas opciones de alojamiento, desde unidades para parejas hasta cabañas familiares para 6 personas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para escapadas románticas como viajes en grupo o en familia.

Los servicios incluidos

Entre los servicios incluidos se destacan el desayuno buffet con productos caseros, limpieza diaria, ropa blanca y estacionamiento. También cuenta con restaurante propio y servicio de comidas take away exclusivo para huéspedes.

También tiene piscina al aire libre, espacios de juegos y senderos para recorrer el predio, donde se pueden observar ciervos, caballos y otras especies en libertad.