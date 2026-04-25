Le dicen la Ciudad de las Siete Colinas y es ideal para una escapada de fin de semana

Ubicada a 337 kilómetros de Buenos Aires y bautizada como la Ciudad de las Siete Colinas, Victoria se abre paso como uno de los destinos ideales para descubrir en una escapada de fin de semana largo.

Emplazada al sudoeste de la provincia de Entre Ríos, la obra monumental del complejo vial Rosario - Victoria, denominado Nuestra Señora del Rosario, la une a las principales rutas y puertos del Mercosur, lo que cambió su vida desde 2003.

Fundada en 1810, Victoria reviste hoy un importante destino turístico al ofrecer servicios de gran variedad y categorías en alojamientos y gastronomía, un lujoso casino, y propuestas en turismo rural, ecoturismo y un fuerte enoturismo en hermosas bodegas y viñedos. Sus lugares históricos, la singularidad de la arquitectura de antiguos edificios con trabajos de delicada herrería, le valieron también el nombre de Ciudad de las Rejas, siendo parte de su recorrido urbano.

¿Qué hacer en Victoria?

Playas, balnearios y paradores, deportes náuticos, paseos en lancha, e innumerables pesqueros deportivos, conforman la propuesta turística vinculada al río, riachos y arroyos. El Turismo activo de Victoria se completa con cabalgatas, trekking y excursiones a su área natural protegida.

Además, el famoso monasterio de los monjes benedictinos, la Abadía del Niño Dios, atrae al turismo no solo por su bella presencia, sino por la venta de productos de elaboración artesanal que aportan sabores distinguidos a su nombre entre quesos, dulces, licores, etcétera.

El turismo científico y ufológico también tienen un lugar especial dados los antecedentes de avistajes de objetos voladores no identificados despertando la curiosidad de investigadores y turistas, quienes también se asombran al visitar el Museo del OVNI. La vida nocturna también es atractiva, particularmente en época de su reconocido Carnaval.

Termas de Victoria

Las Termas y Parque Acuático de Victoria despliegan toda su espectacularidad sobre un terreno parquizado, con desniveles que permiten apreciar cada sector que ofrece y el Río Paraná como horizonte.

Playas y balnearios

Los paseos por el río y los deportes náuticos, son las alternativas que completan la jornada en las orillas victorienses, pudiéndose llegar con los equipos propios o alquilarlos en el lugar.

Pesca deportiva

Como en gran parte de Entre Ríos, la pesca en Victoria se relaciona primordialmente con el sábalo, variedad perseguida por su valor comercial, pero la riqueza de sus aguas no se limita a ello, sino que abunda en otras especies, como ser: armado, bagre, boga, dorado, manduví, patí, moncholo, palometa, pejerrey, surubí.

Abadía del Niño Dios

En 1899 llegaron a la zona los monjes benedictinos, procedentes de Francia, forjadores de la actual Abadía del Niño Dios, primer monasterio de estas características asentado en Hispanoamérica.