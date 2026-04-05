El pueblito bonaerense que parece detenido en el tiempo y es ideal para una escapada en Semana Santa

Fundado hacia fines del siglo XIX con el arribo del ferrocarril, el pueblo creció entre estancias, pequeños lotes y una identidad profundamente rural que aún se percibe en cada rincón.

Ubicado a poco más de 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Roque Pérez aparece como una postal detenida en el tiempo y un destino ideal para una escapada de fin de semana o durante Semana Santa. En el corazón de la pampa bonaerense, el ritmo se desacelera y la vida cotidiana recupera gestos simples: calles tranquilas, almacenes antiguos y el humo de las parrillas como señal de bienvenida.

Fundado hacia fines del siglo XIX con el arribo del ferrocarril, el pueblo creció entre estancias, pequeños lotes y una identidad profundamente rural que aún se percibe en cada rincón. Hoy, lejos de la vorágine urbana, se consolida como un destino ideal para una escapada corta de Semana Santa, donde la historia, la naturaleza y la gastronomía conviven sin artificios.

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¿Qué hacer en Roque Pérez?

Recorrer Roque Pérez implicará, antes que nada, entregarse a su propio tiempo. El casco urbano invita a caminar sin apuro por la plaza principal, visitar la iglesia San Juan Bautista o detenerse en el antiguo predio ferroviario, donde todavía resuena el pasado de una localidad que creció alrededor de las vías. Muy cerca, el Cine Club Colón mantiene viva la tradición en una sala que resiste al paso del tiempo.

Esta joya bonaerense alberga, además, una de las mayores concentraciones de almacenes de campo abiertos y en funcionamiento de la Argentina. Cada uno conserva sus mostradores de madera originales, estanterías desgastadas, retratos familiares y relatos de época. Entre ellos, el Almacén La Paz se transforma en una parada obligada: su historia está ligada a figuras como Juan Manuel de Rosas y Juan Moreira, y su cocina casera sigue siendo un imán para viajeros que buscan sabores tradicionales.

La historia local también tiene un fuerte capítulo político y cultural. En Roque Pérez se encuentra la casa natal de Juan Domingo Perón, hoy convertida en museo, que permite recorrer los primeros años de una de las figuras más influyentes de la Argentina. Este sitio se suma a otros espacios que reconstruyen la memoria local y le otorgan al pueblo un valor simbólico que trasciende lo turístico.

Para quienes buscan naturaleza, la propuesta se expande hacia el Refugio de Flora y Fauna Silvestre Laguna de Ratto o las inmediaciones del río Salado. Allí, el paisaje abierto, la observación de aves y el silencio del entorno ofrecen una experiencia distinta, marcada por la inmensidad de la llanura.

¿Cómo llegar a Roque Pérez desde la Ciudad de Buenos Aires?

El recorrido principal en auto será a través de la Autopista Riccheri y luego por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, para continuar por la Ruta Nacional 205 hasta Roque Pérez. También es posible llegar en tren de la línea Roca hasta la estación Cañuelas y desde allí continuar en colectivo de línea urbano.