Único en el continente: el tren de Argentina que conecta la Cordillera de los Andes con el Océano Atlántico

Viajar en el Tren Patagónico es mucho más que un traslado.

Inaugurado en 1934 y distinguido con el certificado de Marca País, el Tren Patagónico se erige como la única puerta de entrada sobre rieles para descubrí la magia del sur argentino en un viaje único desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, atravesando la estepa infinita y llegando a los pies de la majestuosa Cordillera de los Andes.

Nacido bajo una estética de servicio de lujo en manos de Expreso Arrayanes, y diseñado principalmente para el transporte desde y hacia San Antonio Oeste, y por consiguiente, a Las Grutas, el nombre fue tomado de un servicio similar prestado en su momento por Ferrocarriles Argentinos, que partía desde la Ciudad de Buenos Aires con destino a la localidad rionegrina.

¿Cómo es el servicio Tren Tradicional Viedma - San Carlos de Bariloche?

Viajar en el Tren Patagónico es mucho más que un traslado: revista una experiencia inolvidable, donde el paisaje cambia a cada kilómetro y la aventura se vive mirando por la ventana.

A bordo de sus unidades, los pasajeros podrán disfrutar del confort, la gastronomía patagónica y la calidez del servicio que une el Océano Atlántico con la montaña andina.

Recepción

A la llegada a Perito Moreno, los turistas son recibidos en la Casa de té de la estación, para disfrutar de bebidas calientes (vino o chocolate), acompañados de unos ricos canapés, en un ambiente de distensión y buena compañía.

Finalizada la recepción, se invita a ingresar al Quincho, donde podrán disfrutar de una muestra de cocina patagónica, acompañada de música en vivo, y la belleza nocturna de la estepa.

Cena

Parrillada (empanadas, asado y cordero al asador, chorizos, morcilla, achuras) acompañada de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas, y un postre. El menú también dispone de opciones veganas, vegetarianas y apto celíacos.

Tipos de servicios que ofrece el Tren Tradicional Viedma - San Carlos de Bariloche

1) Primera Sorefame

Habitáculo para 6 personas con asientos amplios, cómodos y acolchados, equipado con calefacción central para garantizar un viaje confortable

2) Clase Camarote

Ideal para descansar y disfrutar del viaje. Cuentan con dos camas tipo marineras, mesa convertible, espacio para equipaje, mobiliario para guardar ropa y conexión WiFi.

3) Clase Pullman

Asientos confortables, climatización, y atención personalizada del personal de a bordo.

¿Cuáles son los tarifas para viajar en el Tren Tradicional Viedma - San Carlos de Bariloche?

Clase Primera Sorefame

Primera residentes: $ 70740

Primera NO residentes: $84996

Jubilados: abonan con 20% descuento.

Menores de 12: abonan con 30% de descuento

Transporte vehículo

Vehículos hasta 1, 55mts. altura: $132,500

Vehículos a partir de 1,56 mts. de altura: $182,100

El precio publicado es estimativo. Debe sumarse el concepto de seguro según valuación fiscal del vehículo.

La adquisición de lugar y cotización final debe realizarse en boleterías de estación.

¿Cómo y dónde comprar los boletos para viajar en el Tren Tradicional Viedma - San Carlos de Bariloche en mayo 2026?