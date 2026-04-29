El único tren solar del continente está en Argentina: conecta cinco pueblos y dos provincias

Las estaciones están equipadas con conectividad móvil 4G, WiFi, baños, comedor, servicio de buffet y puestos para comprar artesanías y recuerdos.

En América Latina comenzó a funcionar un tren que marca un cambio en la forma de concebir el transporte ferroviario. En este sentido, la Argentina es pionera en sumar una unidad que funciona completamente con energía solar.

Se trata del primero de su tipo en América Latina y recorre la Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 155 kilómetros de extensión ubicado en la provincia de Jujuy, que reúne a miles de turistas durante el verano.

El Tren Solar de la Quebrada no solo es un medio de transporte, sino una declaración de "compromiso con el medio ambiente y el patrimonio cultural de la región, invitando a los viajeros a descubrir y preservar la belleza de Jujuy mientras disfrutan de un viaje inolvidable", sostiene la web oficial del tren.

También forma parte del plan de la provincia para recuperar el histórico ramal que conectaba distintos pueblos de la región, que cada año eligen los turistas por su tranquilidad e increíbles pasajes, con un enfoque basado en la sostenibilidad y el desarrollo turístico.

¿Cómo es el Tren Solar de la Quebrada?

Este medio de transporte fue inaugurado en septiembre de 2024 y promete convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos de Jujuy, ya que recorre cinco pueblos que forman parte de la Quebrada de Humahuaca, declarada como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Utiliza energía eléctrica almacenada en baterías que se cargan a partir de fuentes solares. Transporta pasajeros en un recorrido que conecta localidades como Volcán, Purmamarca y Tilcara.

El tren es 100% sustentable con baterías de litio y carga solar. Además, ofrece un recorrido de 42 kilómetros para disfrutar la Quebrada. Suma un atractivo al paisaje cultural y permite el contacto directo con la naturaleza sin impacto ambiental.

Las estaciones están equipadas con conectividad móvil 4G, WiFi, baños, comedor, servicio de buffet y puestos para comprar artesanías y recuerdos. La compra de pasajes y consulta se realiza en la web de trensolar.com.ar.

¿Qué pueblos recorre el Tren Solar de la Quebrada?

Su recorrido va en paralelo a la Ruta Nacional 9 y conecta las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara. Como el transporte circula a una velocidad de 25 kilómetros por hora, el recorrido tiene una duración de una hora y media, lo que permite observar a detalle los paisajes imponentes.

La estación principal es la de Volcán y el primer servicio parte a las 9:35 de la mañana, mientras que la última parada es en Tilcara. El transporte tiene una capacidad de 72 pasajeros y se encuentra equipado con seis baterías de litio que se enchufan para cargar energía solar proveniente del Parque Solar Caucharí, que hoy alimenta el 70% del consumo de la provincia.

A partir de la implementación de este tren en la región, se reactivó la infraestructura existente sin recurrir a locomotoras diésel ni electrificación con catenarias. Como el modelo está basado en baterías recargadas con energía renovable, generó interés internacional como alternativa para trayectos turísticos o regionales donde se busca reducir emisiones y costos operativos.