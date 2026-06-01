Alerta PAMI: en qué casos las farmacias te piden la receta de papel en junio

Los medicamentos oncológicos y los psicofármacos suelen requerir receta física adicional.

La receta digital se consolidó como una de las principales herramientas de PAMI para simplificar el acceso a los medicamentos de jubilados y pensionados. Gracias a este sistema, el médico carga la prescripción online y queda registrada automáticamente, permitiendo que los afiliados retiren sus tratamientos en las farmacias adheridas

A continuación, te contamos en qué casos sigue siendo obligatoria la receta física, qué documentación necesitás y cómo evitar que te reboten en el mostrador.

Qué documentación necesitás para retirar los medicamentos

Para la mayoría de los casos, alcanza con presentar el DNI y la credencial de PAMI, ya sea en formato físico o digital desde la app. Antes de salir de tu casa, conviene verificar a través de Mi PAMI que la receta figure activa y vigente, porque si está vencida o no aparece en el sistema, la farmacia no te va a poder entregar nada.

.

La validez habitual de cada receta electrónica es de 30 días desde su emisión o desde la fecha de inicio que estableció el profesional. Si dejaste pasar ese plazo, vas a tener que pedirle a tu médico que te genere una nueva prescripción para evitar interrupciones en el tratamiento que pueden ser peligrosas según el cuadro clínico.

Los casos puntuales donde te piden la receta de papel

Acá viene la parte que pocos conocen. Si bien la mayoría de los medicamentos se obtienen con receta electrónica, existen excepciones puntuales. Determinados tratamientos, como los oncológicos, los antirretrovirales, los psicofármacos y otros medicamentos especiales, pueden requerir además una receta impresa y firmada por el médico.

Esto no significa que el sistema digital haya fallado ni que la farmacia te esté complicando a propósito. Son categorías de medicamentos que, por su naturaleza o por la regulación vigente, exigen un control adicional que se respalda con la firma en papel. Si estás bajo alguno de estos tratamientos, asegurate de pedirle a tu médico ambas versiones: la electrónica y la física.

La receta electrónica tiene una validez de 30 días desde su emisión.

Qué hacer si la receta venció o no aparece en el sistema

Puede pasar que llegues a la farmacia con toda la buena predisposición y te digan que la receta no figura. Antes de desesperar, revisá en Mi PAMI si está activa. Si ya venció, no hay vuelta que darle: tenés que gestionar una nueva prescripción con tu médico de cabecera o especialista.

El sistema forma parte del proceso de digitalización sanitaria que se impulsa a nivel nacional para mejorar el acceso a la salud, pero como todo cambio tecnológico, convive con algunas excepciones que todavía no se resolvieron del todo. La clave está en anticiparse: antes de ir a la farmacia, chequeá que todo esté en regla para no comerte un viaje al pedo.

Recomendaciones para no tener problemas en la farmacia

Lo más práctico es que cada vez que tu médico te recete algo, le preguntes si ese medicamento entra en la categoría de los que requieren receta física. Si la respuesta es sí, pedile la copia impresa en el momento y guardala junto con tu DNI y credencial. Así no dependés de volver a pedir un turno solo por un papel.

También es buena idea revisar periódicamente el apartado de recetas en Mi PAMI para chequear que no haya nada vencido. Con los remedios no se juega, y quedarse sin medicación por un trámite mal hecho es un riesgo evitable. La tecnología vino para facilitar las cosas, pero mientras existan estas excepciones, conviene conocerlas para no quedar en offside justo cuando más necesitás el tratamiento.