Así juega el Brasil de Ancelotti que se ilusiona con ser candidato en el Mundial

La Selección de Brasil llega con renovadas ilusiones al Mundial 2026, luego de atravesar unas Eliminatorias Sudamericanas en las que el equipo no logró ser protagonista (por primera vez desde la edición de Corea-Japón 2002 no lideró la clasificación) y con el peso de realizar un buen papel tras años de quedarse a las puertas de disputar la final del certamen. Bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, quien tomó las riendas del proyecto en mayo de 2025, el 'Scratch' buscará posicionarse como uno de los candidatos y hacer pesar su histórica mística al ser el máximo ganador de la competencia con cinco consagraciones desde 1930.

En su última participación en Qatar 2022, el combinado sudamericano cayó frente a Croacia en cuartos de final luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos y de caer por 4 a 2 en la tanda de penales. Esta derrota fue una más en una racha que intentará romper en México, Estados Unidos y Canadá: en cuatro de las últimas cinco Copas del Mundo quedó eliminado en esta instancia, siendo el cuarto puesto obtenido en 2014 como anfitrión (después de la histórica goleada recibida contra Alemania por 7 a 1) la única excepción.

La estelar lista de Brasil: Vinicius y Raphinha como figuras junto con el regreso de Neymar

El anuncio de la nómina de 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026 generó mucha expectativa: a pesar de sus casi dos años y medio de ausencia del seleccionado, se esperaba que Neymar, estrella indiscutida del equipo en Qatar 2022, sea llamado por Ancelotti para el torneo. Finalmente, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain se metió entre los citados y será, junto con otras figuras de gran presente como Vinicius Jr. y Raphinha, uno de los referentes en el ataque.

Sin embargo, hay serias preocupaciones por el estado en el que llega a la competencia: el jefe médico de la 'Canarinha' confirmó la noticia de que el astro se quedará afuera del debut contra Marruecos tras sufrir una lesión de grado 2 en su pantorrilla, que le demandará una recuperación de tres semanas. De esta manera, recién podría estar disponible para enfrentar a Haití el 19 de junio, aunque no está confirmado que llegue en óptimas condiciones. Aún así, Ancelotti decidió mantenerlo en la lista más allá de su dolencia.

Por otra parte, las ausencias de Richarlison y Joao Pedro, dos futbolistas con buena actualidad en la Premier League, fueron las sorpresas de la lista, mientras que Rodrygo y Estevao no estarán debido a lesiones. En el arco, Ancelotti apostará una vez más por la experiencia de Alisson y Ederson, mientras que Marquinhos, Gabriel Magalhães y Danilo serán los pilares de la defensa. Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Danilo y Fabinho son los únicos cinco volantes convocados, en línea con la apuesta más ofensiva que planea el entrenador; en el ataque, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Endrick destacan además de las estrellas ya mencionadas.

Resultados en los Mundiales

1930: 6° Lugar | 1934: 14° Lugar | 1938: 3° Lugar | 1950: 2° Lugar (Subcampeón)

1954: 5° Lugar | 1958: 1° Lugar (Campeón) | 1962: 1° Lugar (Campeón) | 1966: 11° Lugar

1970: 1° Lugar (Campeón) | 1974: 4° Lugar | 1978: 3° Lugar | 1982: 5° Lugar

1986: 5° Lugar | 1990: 9° Lugar | 1994: 1° Lugar (Campeón) | 1998: 2° Lugar (Subcampeón)

2002: 1° Lugar (Campeón) | 2006: 5° Lugar | 2010: 6° Lugar | 2014: 4° Lugar

2018: 6° Lugar | 2022: 7° Lugar (Cuartos de final)

Fixture en este Mundial