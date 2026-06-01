Así juega la Colombia de Néstor Lorenzo, ritmo y buen toque

La Selección de Colombia, conocida mundialmente como el combinado "Cafetero", posee una de las estirpes más ricas, vistosas y respetadas del fútbol sudamericano en la historia de las Copas del Mundo. Con planteles que se volvieron icónicos por su exquisito trato de la pelota, el conjunto tricolor ha sabido inyectar una enorme dosis de talento y alegría al plano internacional.

A lo largo de sus diversas participaciones mundiales, la escuadra colombiana ha sabido ganarse la admiración global gracias a generaciones doradas que combinaron una técnica individual impecable con una notable fortaleza competitiva. Su rica trayectoria combina partidos históricos y noches de gloria absoluta donde compitieron de igual a igual ante las máximas potencias del planeta.

Chile 1962 Su debut absoluto en el certamen se saldó con una eliminación en primera fase, pero dejaron el hito imborrable del único gol olímpico de la historia del torneo ante la Unión Soviética.

Italia 1990 Firmaron una gran campaña al clasificar por primera vez a los octavos de final de la competencia tras un recordado empate 1-1 ante la selección de Alemania Federal.

Estados Unidos 1994 y Francia 1998 Atravesaron una etapa esquiva al marcharse en la ronda de grupos en ambas ediciones, a pesar de contar con una de las generaciones de futbolistas más talentosas del país.

Brasil 2014 Lograron la mejor actuación de su historia al alcanzar de forma brillante los cuartos de final, instancia donde cayeron eliminados de pie ante el combinado anfitrión.

Rusia 2018 Sostuvieron su presencia internacional clasificando nuevamente a los octavos de final tras ganar su zona, quedando fuera de forma muy dolorosa por penales ante Inglaterra.

Así juega Colombia

El director técnico argentino ha devuelto al seleccionado cafetero su tradicional fluidez estética, incorporándole una altísima dosis de intensidad, orden defensivo y caracter combativo. Su diseño táctico predilecto se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1 que prioriza la amplitud de las bandas y la presión tras pérdida.

Bajo la rigurosa tutela de Lorenzo, Colombia se destaca por asumir el protagonismo constante a través de una circulación veloz de la pelota y la generación de sociedades ofensivas en tres cuartos de cancha. La proyección coordinada de sus laterales y el repliegue solidario de los mediocampistas constituyen pilares básicos de su libreto.

La notable madurez posicional de sus figuras en ligas de Europa y Sudamérica le permite al cuerpo técnico estructurar un bloque sumamente corto y elástico. Esta comunión entre la riqueza técnica natural del futbolista colombiano y el rigor táctico moderno transforma al equipo en un rival compacto, rocoso atrás y sumamente vertical.

Con Luis Díaz como figura, así juega Colombia

El extraordinario, veloz y sumamente picante extremo del Liverpool de Inglaterra se consagra como la gran bandera futbolística, el desequilibrio individual y la estrella indiscutida de la selección. Díaz es el encargado exclusivo de aportar el cambio de ritmo en el último tercio del campo, destrabando los partidos cerrados gracias a su zancada indomable.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad de su principal referente recostado por la banda izquierda, el ataque colombiano adquiere una peligrosidad inminente. Su capacidad para encarar en el uno contra uno y arrastrar marcas dobles abre pasillos fundamentales para las proyecciones de los volantes internos.

El engranaje ofensivo diseñado por Néstor Lorenzo potencia notablemente las virtudes de "Lucho" al rodearlo de mediocampistas dinámicos que lo abastecen constantemente con pases entrelíneas. Su valiosa experiencia en la élite absoluta de la Premier League le brinda a sus compañeros la confianza necesaria para plantarse ante cualquier rival.

Resultados en los Mundiales

1962: 14° Lugar | 1990: 14° Lugar (Octavos de final) | 1994: 19° Lugar | 1998: 21° Lugar

2014: 5° Lugar (Cuartos de final) | 2018: 9° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial