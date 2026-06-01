México incluye a experimentado portero Ochoa y a juvenil Mora en convocatoria sin grandes sorpresas para Mundial

México dio a conocer el domingo su convocatoria para el Mundial en una lista que no presentó grandes sorpresas y que ‌incluyó al experimentado portero Guillermo ‌Ochoa, quien asistirá a su sexta Copa del Mundo seguida, y al juvenil Gilberto Mora, quien vivirá su primera experiencia mundialista.

El portero de 40 años, quien juega en el Limassol de Chipre, irá a su sexto Mundial tras participar en los de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. En las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente y no ​jugó ningún partido.

En ⁠tanto, Mora de 17 años, podría convertirse en el futbolista más joven ‌en disputar un Mundial con México si juega un ⁠partido del certamen.

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La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ⁠dio a conocer la convocatoria a través de un video donde se aprecian lugares emblemáticos del país latinoamericano con una voz en off de Roberto ⁠Gómez Bolaños "Chespirito".

"Al llamado llegan nombres, crecieron aprendiendo a abrazar lo inevitable, ​conocen ese segundo eterno donde México contiene la ‌respiración, saben que defender también es un ‌acto de amor, los que corren hacia donde duele, coleccionan cicatrices ⁠donde otros buscan el aplauso, porque ellos sostienen el relato para que otros brillen, destruyen y crean en el mismo movimiento, saben cuándo dar y cuándo guardar", se escucha a Chespirito al mismo tiempo que aparecían ​los jugadores ‌convocados.

"Indomables los que aparecen sin anuncio y de pronto el juego es otro, y también aquellos que golpearon la puerta tanto tiempo que la puerta no tuvo mas que abrirse, son los que rompen el mundo en dos, antes y después del ⁠gol, y aquellos que lograron regresar desde donde otros no vuelven", agregó el actor que murió en 2014.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

En el Mundial, la selección mexicana jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio ‌en el estadio Ciudad de México. Tras enfrentar a Sudáfrica en actividad del Grupo A, se medirá a Corea del Sur el 18 de junio en el estadio Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en el estadio Ciudad de México.

A continuación, la lista ‌de 26 jugadores convocados por Javier Aguirre:

Porteros: Guillermo Ochoa (Limassol, Chipre), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), ‌Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ ⁠Alkmaar, Países Bajos).

Medios: Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Erik ​Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht, Bélgica), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Luis Chávez (Dynamo de Moscú, Rusia).

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita), Santiago Giménez (Milán, Italia), Armando González (Guadalajara), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

Con información de Reuters