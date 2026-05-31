River va por refuerzos: además de Otamendi, busca un central que jugará el Mundial 2026

El defensor paraguayo es uno de los apuntados por el entrenador para sumar en el mercado de pases

El viernes 29 de mayo expuso que River Plate tiene una idea bastante fija para el mercado de pases y es salir a buscar jugadores de jerarquía. Es por ello que primero cerró la incorporación de Nicolás Otamendi, pero Eduardo "Chacho" Coudet se encuentra interesado en quedarse con los servicios de otro zaguero que también fue convocado a disputar el Mundial 2026. Uno que es muy pedido por los hinchas.

Está más que claro que uno de los sectores a reforzar con urgencia dentro del plantel del Millonario es la defensa. No por nada se sumó la ficha de Tobías Ramírez en medio del Torneo Apertura y, en el comienzo del mercado de pases, se registró la contratación de Nicolás Otamendi, que firmó su vínculo hasta diciembre del 2027 y que seguramente sea el nuevo dueño de la cinta de capitán.

Aunque no es el único central de jerarquía por el cual se está negociando para tener en la segunda parte del semestre. “River empezó conversaciones por Gustavo Gómez. Por ahora, las charlas son ‘livianas’ y todavía no hay negociaciones avanzadas”, expresó el periodista Hernán Castillo en Somos Love. Un jugador que se encuentra cerca del final de su contrato en Palmeiras.

No obstante, las conversaciones para obtener la ficha del central no serán para nada fáciles porque se considera un referente dentro del plantel del club de Brasil. En lo que respecta al valor de su ficha, se menciona que dispone de un precio de casi 4 millones de euros de acuerdo con la valoración que Transfermarkt le colocó. Aunque puede que la transferencia cueste más.

La noticia es una que gustó y demasiado a los hinchas, debido a que Gustavo Gómez es un jugador que se consagró campeón dos veces de la Copa Libertadores. Además de sumar una Recopa Sudamericana. Toda una serie de elementos que permiten señalarlo como el refuerzo ideal para armar un equipo competitivo y que entiende perfectamente cómo afrontar los partidos de gran jerarquía.

Los defensores que pueden irse

El hecho de que River salga a contratar a Ramírez, Otamendi y que haga gestiones por Zaid Romero y Gómez es porque Coudet entiende que lo disponible dentro del plantel no lo termina de convencer para afrontar la segunda parte de la temporada. Lo que va a dar como resultado que se produzca la salida de varios jugadores.

Uno de los candidatos a vender es Lautaro Rivero, que dispone de seguimientos de la Roma y Juventus de Italia. También se considera la salida de Paulo Díaz, que cumplió un ciclo. Al punto de no poder sumar más minutos de local porque es reprobado por los hinchas. En tanto que Germán Pezzella recibirá un llamado para renegociar su contrato porque es bastante lo que cobra, pero bajó su nivel de participación y su aporte en cancha.