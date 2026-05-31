Son, de Corea del Sur, marca dos goles en la victoria por 5-0 sobre Trinidad y Tobago

Fútbol: Amistoso internacional - Trinidad y Tobago - República de Corea

Son ​Heung-min respondió de manera contundente a las dudas sobre su estado de forma ‌el sábado, con ‌dos goles en la victoria de Corea del Sur por 5-0 sobre Trinidad y Tobago, en un partido amistoso de preparación para el Mundial.

El delantero de 33 años ha sido objeto de cierto escrutinio antes del Mundial, ​porque aún ⁠no ha marcado ningún gol con el ‌Los Ángeles FC en la Major ⁠League Soccer esta temporada.

Son ⁠abrió el marcador para Corea del Sur con un remate a bocajarro en el minuto 40, ⁠antes de duplicar la ventaja desde ​el punto de penal tres minutos más ‌tarde.

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Hwang Hee-chan marcó un ‌gol y el suplente Cho Gue-sung anotó ⁠dos más en la segunda parte para completar la goleada de Corea del Sur a su rival, en Provo, Utah.

"Creo que nuestra ​confianza ‌podría haber estado débil tras perder dos veces en marzo (ante Costa de Marfil y Austria), e intentaremos aprovechar esto y mantener el impulso", dijo Son a periodistas ⁠tras la victoria.

"Independiente del rival, no es fácil ganar 5-0. Así que espero que la gente no dé esto por sentado. Los jugadores se merecen todo el reconocimiento, y creo que vamos por el buen camino", agregó.

Con sus dos ‌tantos, Son suma ya 56 goles internacionales, a solo dos del máximo goleador histórico de Corea del Sur, Cha Bum-kun, aunque el delantero insistió en que los récords individuales no son ‌su prioridad.

Corea del Sur, que se enfrentará en la fase de grupos a México, coanfitrión del ‌Mundial, Sudáfrica ⁠y la República Checa, se medirá a El Salvador en otro amistoso ​antes de iniciar su andadura contra los checos en Guadalajara el 11 de junio.

(Reportaje de Aadi Nair en Bangalore; edición de William Mallard)