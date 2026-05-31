Son, de Corea del Sur, marca dos goles en la victoria por 5-0 sobre Trinidad y Tobago

Son Heung-min respondió de manera contundente a las dudas sobre su estado de forma el sábado, con dos goles en la victoria de Corea del Sur por 5-0 sobre Trinidad y Tobago, en un partido amistoso de preparación para el Mundial.
El delantero de 33 años ha sido objeto de cierto escrutinio antes del Mundial, porque aún no ha marcado ningún gol con el Los Ángeles FC en la Major League Soccer esta temporada.
Son abrió el marcador para Corea del Sur con un remate a bocajarro en el minuto 40, antes de duplicar la ventaja desde el punto de penal tres minutos más tarde.
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Hwang Hee-chan marcó un gol y el suplente Cho Gue-sung anotó dos más en la segunda parte para completar la goleada de Corea del Sur a su rival, en Provo, Utah.
"Creo que nuestra confianza podría haber estado débil tras perder dos veces en marzo (ante Costa de Marfil y Austria), e intentaremos aprovechar esto y mantener el impulso", dijo Son a periodistas tras la victoria.
"Independiente del rival, no es fácil ganar 5-0. Así que espero que la gente no dé esto por sentado. Los jugadores se merecen todo el reconocimiento, y creo que vamos por el buen camino", agregó.
Con sus dos tantos, Son suma ya 56 goles internacionales, a solo dos del máximo goleador histórico de Corea del Sur, Cha Bum-kun, aunque el delantero insistió en que los récords individuales no son su prioridad.
Corea del Sur, que se enfrentará en la fase de grupos a México, coanfitrión del Mundial, Sudáfrica y la República Checa, se medirá a El Salvador en otro amistoso antes de iniciar su andadura contra los checos en Guadalajara el 11 de junio.
(Reportaje de Aadi Nair en Bangalore; edición de William Mallard)