La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa con una escalada de enfrentamientos en el sur del Líbano, donde el ejército israelí intensificó sus operaciones. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que está “cerca” de alcanzar un acuerdo con Teherán, aunque fuentes iraníes desmintieron cualquier preacuerdo. Además, la situación humanitaria se agrava: UNICEF informó que en promedio once niños han muerto o resultado heridos cada día en Líbano durante la última semana, lo que refleja la fragilidad del alto el fuego vigente. Por otra parte, las repercusiones económicas globales se hacen cada vez más evidentes, ya que el cierre parcial del estrecho de Ormuz ha elevado el precio del petróleo Brent. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 31 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Netanyahu ordenó expandir la invasión israelí en Líbano y se multiplican los ataques
Mientras en Gaza, los muertos palestinos ya son casi 73.000, en Líbano, Israel repite su manual militar y atacó los alrededores de un hospital. Denunciaron 13 trabajadores de la salud heridos.
Hace 7 minutos
Desde octubre de 2023, Israel mató a casi 73.000 palestinos en la Franja de Gaza
Aunque el mundo mira hacia Irán y Líbano, Israel continua atacando y asfixiando con su bloqueo militar a la devastada Franja de Gaza. En consecuencia, el número de palestinos muertos y heridos no para de crecer. Según el último parte oficial del gobierno local, los fallecidos por los bombardeos y ataques israelíes ya alcanzan los 72.939, mientras que los heridos son 172.927.
Hace 1 hora
Netanyahu ordenó expandir la invasión en Líbano
Una vez más, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó expandir la ocupación militar y la zona de combate declarada unilateralmente por su país sobre el país vecino de Líbano. "Dí la instrucción de expandir el margen de maniobra de las fuerzas armadas israelíes en Líbano", sostuvo.
Nuevamente, defendió su decisión argumentando que se trata de un territorio "controlado por Hezbollah", la milicia-partido islamista que hace años también es parte de la coalición de gobierno libanesa.
Hace 1 hora
Israel anunció la toma de una histórica fortaleza en el sur del Líbano y anticipó una presencia militar indefinida
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció hoy que las Fuerzas de Defensa israelíes tomaron el control de la fortaleza medieval de Beaufort, ubicada en el sur del Líbano, en una operación que forma parte de la ampliación de la ofensiva terrestre contra el grupo chiita Hezbolá.
“Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí”, afirmó Katz a través de su canal oficial de Telegram, en referencia al combate librado durante la invasión israelí al Líbano en 1982.
Según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno israelí no solo confirmó la captura de la estratégica posición, sino que además adelantó que mantendrá una presencia militar permanente en la zona.
Katz sostuvo que la expansión de las operaciones terrestres constituye “un claro mensaje” para Hezbolá y aseguró que “quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro”. El castillo de Beaufort, situado cerca de la ciudad de Nabatieh y al norte del río Litani, fue uno de los principales enclaves militares durante la ocupación israelí del sur del Líbano entre 1982 y 2000
Hace 2 horas
Katz defendió los recientes bombardeos israelíes sobre localidades fronterizas libanesas
En medio de la escalada del conflicto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, defendió los recientes bombardeos israelíes sobre localidades fronterizas libanesas y afirmó que fueron destruidas “miles de viviendas” e “infraestructuras terroristas”.
“Un enemigo yihadista solo entiende un idioma: conquistar territorio y destruir hogares”, indicó el funcionario, en una afirmación que podría generar nuevas críticas de la comunidad internacional por el impacto humanitario de las operaciones militares en territorio libanés.
Hace 23 horas
Trump prepara una "decisión final", mientras el Pentágono "está listo" para atacar
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las posturas de Trump y el Pentágono en las negociaciones por la paz.
16:43 | 29/05/2026
Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza
La portavoz de la cancillería alemana advirtió que se obstaculizará gravemente el suministro de ayuda humanitaria si se efectiviza este avance territorial.
13:15 | 29/05/2026
Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia
En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.
08:32 | 29/05/2026
La Casa Blanca reafirmó que Trump sólo aceptará la paz si Irán "acepta sus condiciones"
La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump aceptará la paz sólo si Irán acepta sus condiciones de renunciar a su programa nuclear. "El presidente solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos. Irán jamás podrá poseer un arma nuclear", destacó un alto funcionario de Washington.
18:29 | 28/05/2026
Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves, durante un acto público en la Cisjordania ocupada por sus tropas, que ordenará dominar el 70% de la Franja de Gaza. También dejó entrever que avanzaría en una ofensiva total sobre ese territorio palestino.
06:54 | 28/05/2026
Israel, cada vez más aislado: no tendrá contacto con la ONU
Lo anunció el gobierno después de que la organización incluyera a Israel en una lista de países acusados de utilizar la violencia sexual en zonas de conflicto. En paralelo, la Unión Europea sancionó a colonos israelíes "extremistas" en la Cisjordania ocupada.
20:02 | 27/05/2026
La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia
Dirigentes del peronismo y de la izquierda le reclamaron a Cancillería que pidan por la aparición con vida de los periodistas argentinos desaparecidos desde el domingo en Libia, mientras participaban del convoy humanitario con destino a Gaza.
11:29 | 27/05/2026
Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel
Mohammed Odeh llevaba apenas una semana en el cargo. El ataque, ejecutado en pleno corazón de la ciudad de Gaza, pone en jaque la frágil tregua vigente desde octubre de 2025.
06:53 | 27/05/2026
Israel declaró zona de combate una superficie equivalente a 4 veces y medio La Matanza
Mientras EE.UU. negocia y ataca a Irán, Israel redobla su avance sobre Líbano. El ejército anunció que al sur del rio Zahrani todo será una zona de combate. Además, lanzó una advertencia para que toda la población de una ciudad se autoevacue.
20:01 | 26/05/2026
Cae la confianza del consumidor en EE.UU., mientras vuelve a subir el barril de petróleo
El aumento de precios en los combustibles y el contexto inflacionario en Estados Unidos hizo caer la confianza de los consumidores, que venía en ascenso en los últimos meses y ahora enfrenta su primer quiebre. El dato preocupa a la administración Trump a pocos meses de las elecciones de medio término.
19:36 | 26/05/2026
Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades
En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos.
Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano
12:55 | 26/05/2026
Irán advierte por "una respuesta decisiva" tras los últimos ataques de EE.UU.
Teherán acusó a Washington de cometer una "flagrante violación" de la tregua pactada el 8 de abril. Mientras la Guardia Revolucionaria promete una respuesta letal, el Pentágono justificó la ofensiva argumentando que se trató de una acción en "defensa propia".
12:45 | 26/05/2026
Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano
En medio de una tregua cada vez más frágil, las tropas de Israel avanzaron más allá de la "Línea Amarilla" de amortiguación en el sur del territorio libanés. Benjamín Netanyahu advirtió que intensificará la ofensiva.
Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh
06:35 | 26/05/2026
Sin un acuerdo entre Irán y EE.UU. a la vista, Israel avanza sobre Líbano
Estados Unidos atacó una ciudad portuaria de Irán el lunes, pese a la tregua que dice mantener con la República Islámica. En Teherán aclaran que un acuerdo no es inminente y hasta advirtieron que el bombardeo de ayer podría demorarlo más. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque a un dron norteamericano por "haber violado" su espacio aéreo.