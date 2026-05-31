Netanyahu ordenó expandir la invasión israelí en Líbano y se multiplican los ataques

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció hoy que las Fuerzas de Defensa israelíes tomaron el control de la fortaleza medieval de Beaufort, ubicada en el sur del Líbano, en una operación que forma parte de la ampliación de la ofensiva terrestre contra el grupo chiita Hezbolá.

“Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí”, afirmó Katz a través de su canal oficial de Telegram, en referencia al combate librado durante la invasión israelí al Líbano en 1982.

Según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno israelí no solo confirmó la captura de la estratégica posición, sino que además adelantó que mantendrá una presencia militar permanente en la zona.

Katz sostuvo que la expansión de las operaciones terrestres constituye “un claro mensaje” para Hezbolá y aseguró que “quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro”. El castillo de Beaufort, situado cerca de la ciudad de Nabatieh y al norte del río Litani, fue uno de los principales enclaves militares durante la ocupación israelí del sur del Líbano entre 1982 y 2000