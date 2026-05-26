Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano

Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh

​El ejército israelí amplió sus operaciones terrestres en el sur del Líbano más allá de la línea ‌de demarcación que Israel ‌estableció varios kilómetros dentro del territorio libanés. La medida se produjo en ​medio de una escalada de hostilidades transfronterizas ‌a pesar del alto el ‌fuego declarado hace semanas.

Según detalló la agencia Reuters, no hay mayores precisiones sobre el alcance del avance más allá de la denominada "Línea Amarilla" tras el alto el fuego del 16 de abril con Hezbolá. La línea, distinta de la "Línea Azul" trazada por la ONU ​que marca la ⁠frontera entre el Líbano e Israel tras la retirada ‌israelí en 2000, forma parte de una zona ⁠propuesta de amortiguación que se ⁠extiende entre 5 y 10 km hacia el sur del Líbano, donde las tropas israelíes siguen operando en decenas de pueblos ⁠en gran parte abandonados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ⁠declaró el lunes que Israel intensificaría los ataques contra Hezbolá, mientras que un funcionario estadounidense señaló que el grupo respaldado por Irán había ignorado las advertencias de detener ​los ataques ‌que ponían en peligro las negociaciones para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbolá afirmó el martes que había atacado a las fuerzas israelíes que avanzaban hacia la ⁠localidad del sur del Líbano de Zawtar al-Sharqiya con drones explosivos, cohetes y artillería, mientras que el ejército israelí bombardeó varias localidades del sur del Líbano y del valle de la Bekaa y emitió nuevas advertencias de evacuación.

El Ministerio de Sanidad del Líbano afirma que el balance acumulado de la ofensiva israelí ‌desde el 2 de marzo alcanzó los 3.213 muertos y 9.737 heridos al 26 de mayo, mientras que el ejército israelí afirma que Hezbolá ha lanzado drones explosivos contra tropas israelíes y localidades del norte de Israel, matando al menos ‌a 11 soldados desde el alto el fuego.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que al menos 608 personas han muerto ‌en el Líbano ⁠a causa de los ataques israelíes desde la tregua. Hezbolá no ha facilitado cifras sobre ​sus propias bajas.

Con información de Reuters