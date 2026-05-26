La Sole "folklorizó" a Ricardo Arjona en pleno Movistar Arena: así fue el épico momento que protagonizaron

Soledad Pastorutti y Ricardo Arjona cantaron juntos en el Movistar Arena.

Soledad Pastorutti sorprendió a todos al presentarse como la invitada en el show que Ricardo Arjona dio en el Movistar Arena. La presencia de la cantante de Arequito sobre el escenario desató la euforia del público, que no esperaba este cruce de dos grandes referentes de la música hispanohablante, y juntos unieron sus voces para interpretar Fuiste tú, el clásico que el cantautor guatemalteco grabó originalmente junto a su compatriota Gaby Moreno.

Más allá de la potencia del reencuentro musical, la noche guardaba un hito todavía más icónico que quedó registrado en las pantallas del recinto: en un gesto cargado de simbolismo, la Sole halagó al anfitrión obsequiándole uno de sus característicos ponchos. El momento generó una ovación cerrada de la platea, ya que se trata del elemento insignia por excelencia de la santafesina.

Esta prenda de abrigo tradicional acompañó a la artista desde el inicio de su trayectoria profesional a los 15 años, volviéndose mundialmente famosa gracias a su enérgico y clásico revoleo de poncho en cada festival. La versión que ofrecieron en directo logró conmover a todo el estadio, amalgamando la calidez vocal de Soledad con el característico fraseo interpretativo de Arjona.

La química entre ambos artistas convirtió la interpretación de la balada en uno de los pasajes más memorables y aplaudidos del espectáculo. Al mismo tiempo, la entrega del regalo representó una bienvenida cultural por parte de la cantante popular hacia el músico centroamericano. De ese modo, la velada en el Movistar Arena no solo ratificó la vigencia y el arrastre de Arjona con sus fanáticos locales, sino que sumó una página a los cruces musicales de su gira en Buenos Aires.

Ricardo Arjona.

Qué dijo Eugenia Quevedo de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti desarrolla el ciclo 30 Pueblos a través de su canal de YouTube, una producción audiovisual impulsada por la celebración de sus tres décadas de trayectoria en la industria musical. En una de las recientes entregas del formato, participó la vocalista de cuarteto Eugenia Quevedo, quien expresó su reconocimiento y estima hacia la intérprete santafesina.

El proyecto de la cantante de Arequito tiene como eje central documentar la influencia y el legado que su obra ha ejercido sobre diversos estratos de músicos en las distintas regiones del territorio argentino. Bajo esta premisa, la actual integrante de la escena bailable cordobesa se incorporó a la emisión para brindar su testimonio acerca del modo en que la carrera de Pastorutti operó como referencia en su propio desarrollo profesional.