De un Seco, para ellas: Ricardo Arjona conmovió a un sold out Movistar Arena en su cuarto show. Foto: Gentileza

Era un jueves gris, llovía, pero no se trataba esta vez de la otoñal Buenos Aires, sino de la voz de un "Seco" que al son de "Iluso" dio inicio a una noche nostálgica. Ricardo Arjona tuvo su cuarta fecha en Argentina, parte de la larga lista de shows que tienen sede en el Movistar Arena y el Estadio Instituto de Córdoba este mes de mayo. Con doce sold outs y dos fechas por agotar, el cantautor guatemalteco sigue más vigente que nunca.

De un Seco, para ellas: Ricardo Arjona en el Movistar Arena

"A la salida de los shows siempre preguntamos al público qué les pareció. La primera fecha nos dijeron 'fueron puros viejos'. En la segunda, 'fueron puros nuevos'. Entonces decidí que lo mejor es que sea el capitán de este barco y que ustedes me digan por dónde navegar", y así fue. Antes de comenzar el show las pantallas indicaban "Pídele una canción al Seco". "Quiero", "Marta", "Desnuda" y "Pingüinos en la cama" fueron las elegidas por el público y el Seco.

Ricardo Arjona tuvo su cuarto show en el Movistar Arena.

Más de 28 canciones, entre las solicitadas por las fans y el encore, dieron forma a la cuarta de catorce fechas de Ricardo Arjona en la Argentina. Más allá de los clásicos como "Mujeres", "A ti", "Fuiste tú" y "Minutos" que son de los preferidos del público, en la noche del jueves 7 se vivieron dos momentos que hicieron de la misma aún más especial. Y es que el Seco no pudo disimular su emoción al interpretar "Marta", en sus palabras, "la canción más porteña que tengo". Sus fans tampoco lo hicieron.

La segunda de las perlas de la noche fue durante "Señora de las cuatro década". "Enfócame aquel cartel por favor", indicó el hombre que a sus 62 sigue despertando suspiros en aquellas jóvenes de los '90 que hoy son madres y están allí en el Movistar Arena emocionadas hasta las lágrimas junto a sus hijas. Fue el caso de la dueña del cartel, quien junto a su marido, tres hijos y la novia de uno de ellos se convirtieron en protagonistas de uno de los grandes momentos de la velada. "Puedes venir para acá. Sí, tú", fue invitada a subir al escenario la favorita de Dios durante ese instante.

Para las mujeres de las cuatro décadas, las hijas que, mientras sus madres limpiaban un sábado por la mañana, cantaban sin entender del todo las letras de aquel hombre que, en la casa, era “el novio de mamá”, y los hombres que transitaron el camino de la vida junto a ellas, fue la noche del jueves 7 de mayo del 2026, en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.