Arjona rompe todos los récords en Argentina y anuncia 14 shows en el Movistar Arena.

El fenómeno de Ricardo Arjona en Argentina acaba de escribir un nuevo capítulo que ya se ubica entre los más impactantes de la música en vivo en el país. El artista agotó 13 funciones en el Movistar Arena y sumó una decimocuarta fecha para el 25 de mayo de 2026, consolidando un récord inédito para un solista internacional en ese escenario.

Lejos de ser un dato aislado, el logro confirma una relación de larga data entre Arjona y el público argentino, que responde masivamente cada vez que pisa Buenos Aires. Función tras función, el recinto se llena, transformando cada noche en una experiencia colectiva que trasciende el formato de recital.

Cómo es la nueva gira de Ricardo Arjona que lo traerá de regreso a Buenos Aires

La nueva gira, titulada Lo que el Seco no dijo, es también la más ambiciosa de su carrera. Con una puesta en escena de gran despliegue visual y conceptual, el show propone un recorrido por más de cuatro décadas de canciones, combinando clásicos infaltables con el material de su último trabajo, Seco, y adelantando lo que será su próximo proyecto discográfico.

El tour tuvo su puntapié inicial en enero de 2026 con un debut a sala llena en Chicago, y ya acumula decenas de fechas en Estados Unidos y Puerto Rico. A eso se suma su reciente residencia en Guatemala, donde ofreció 23 conciertos consecutivos, reafirmando su vigencia como uno de los artistas latinos más convocantes.

Las entradas para la nueva función ya están disponibles desde este jueves 16 de abril en la web del Movistar Arena.

Argentina, sin embargo, ocupa un lugar especial en esa historia. En 2022 había realizado ocho shows agotados en el mismo Movistar Arena, mientras que en 2023 cerró su gira Blanco y Negro con dos estadios Vélez colmados. Mucho antes, en 2006, protagonizó una seguidilla de 34 presentaciones en el Luna Park, marcando otro hito en su carrera.

A lo largo de los años, también pasó por escenarios como GEBA, La Bombonera y el Estadio José Amalfitani, siempre con localidades agotadas. Números que hoy encuentran su punto más alto con estas 14 fechas en el Movistar Arena. Las entradas para la nueva función ya están disponibles desde este jueves 16 de abril en la web del recinto, y todo indica que el récord seguirá creciendo.