Entradas para Él Mató a un Policía Motorizado en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Él Mató a un Policía Motorizado está de vuelta en los escenarios argentinos. (Crédito de foto: Él Mató)

El camino de Él Mató a un Policía Motorizado sigue su trayecto hacia una de las bandas más icónicas de Argentina. Tras un 2025 que funcionó como una gran celebración para mirar hacia sus orígenes, la banda liderada por Santiago Motorizado ha decidido que el próximo capítulo de su historia se escriba en el Movistar Arena. La cita será el sábado 19 de septiembre, en lo que promete ser una noche consagratoria destinada a recorrer cada uno de los hitos de su discografía.

Este anuncio no es casualidad, porque Él Mató busca retomar la energía de su aniversario, sumarla a la gira que están dando ahora a nivel mundial, y llevarla al show de septiembre, que propone una ambición mayor: amalgamar ese pasado fundacional con el éxito masivo de sus últimos trabajos.

El regreso de Él Mató

Para los interesados en asistir, el proceso para comprar de entradas comenzará este viernes 8 de mayo a través del sitio oficial del Movistar Arena. La jornada iniciará a las 10 con una preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia, quienes podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés. Finalmente, a las 17 del mismo viernes se habilitará la venta general para todo el público. Aunque los precios finales se conocerán al momento de la apertura de la ticketera, se espera una alta demanda dada la magnitud del anuncio.

Él Mató se presenta el 19 de septiembre en el Movistar Arena. (Crédito de foto: Él Mató)

Él Mató vuelve a los escenarios en Buenos Aires

El vínculo entre la banda y el estadio del Movistar Arena ya tiene antecedentes exitosos. En 2024, en el marco de la gira de presentación de Súper Terror, el quinteto agotó localidades ante más de 15.000 personas, demostrando que el rock independiente nacido en las diagonales de La Plata, juega en las ligas mayores del continente. Ese alcance internacional se vio reflejado recientemente con presentaciones en el Pepsi Center de México, el Movistar Arena de Madrid y una incursión solista de Santiago Motorizado que llegó, por primera vez, a escenarios de Japón y Australia.

La vigencia de la banda también se traduce en reconocimientos oficiales. Con un Latin Grammy en su haber y tras haber alzado el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock el año pasado, este 2026 los encuentra nuevamente nominados por su producción Sesión 20° Aniversario. El concierto de septiembre funcionará como la gran celebración de su regreso a los escenarios en Argentina.