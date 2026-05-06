Jonas Brothers en el Movistar Arena: sus guiños a Argentina y un momento épico con Tini

Los Jonas Brothers se presentan de nuevo este 6 de mayo en el recinto porteño. (PH @vickydragonetti)

El Movistar Arena se convirtió en el epicentro de la nostalgia y el fervor pop con el regreso de los Jonas Brothers a Buenos Aires. En una noche marcada por el fanatismo, el trío de hermanos dejó en claro su amor por el público local a través de algunos gestos de complicidad con la cultura nacional.

Joe Jonas apareció con una campera que lucía la frase "Modo manija" en la espalda, apelando al lenguaje coloquial argentino. Minutos después, al quitársela, reveló una remera alusiva al Mundial 78 y desató una ovación en todo el recinto de Villa Crespo.

Los guiños hacia la cultura nacional no terminaron ahí; Nick y Kevin Jonas también se sumaron al homenaje visual con outfits que integraban insignias y colores celestes y blancos. Esta conexión con la identidad argentina preparó el terreno para un espectáculo que recorrió todas las etapas de su carrera, desde los éxitos adolescentes que los lanzaron a la fama mundial hasta las composiciones de su etapa más reciente.

La evolución sonora fue palpable: un equilibrio maduro entre el pop rock y arreglos mucho más sofisticados. El concierto fue una montaña rusa de géneros liderada por guitarras al frente y potentes bases funkies. Los hermanos demostraron su versatilidad al incluir momentos de climas más íntimos y tranquilos, logrando que la energía del estadio fluyera sin interrupciones.

Nick Jonas. (PH @vickydragonetti)

La puesta en escena resaltó el crecimiento instrumental del trío, que hoy se presenta con una solidez técnica que acompaña perfectamente su carisma natural sobre las tablas.

Tini y el momento más épico del show

El punto de mayor efervescencia de la noche se produjo cuando una invitada sorpresa pisó el escenario: Tini Stoessel. La artista argentina se unió a Joe para interpretar This Is Me, el emblemático himno de la película Camp Rock que originalmente grabaron con Demi Lovato. La presencia de Tini elevó la euforia a niveles insospechados, transformando el Movistar Arena en un coro unificado que celebró este cruce generacional e internacional con gritos y aplausos.

El repertorio fue una selección milimétrica de hits que no dio respiro: clásicos como S.O.S., Burning Up, Lovebug y la balada When You Look Me in the Eyes despertaron los recuerdos de la primera generación de fans. Además, los hermanos se permitieron explorar sus proyectos paralelos, incluyendo la vibrante Cake by the Ocean de la banda de Joe (DNCE) y el éxito solista de Nick, Jealous.

Joe Jonas y Tini. (PH @vickydragonetti)

El presente de un trío que atraviesa generaciones

Los Jonas Brothers lograron unir su pasado en Disney con su presente como músicos consolidados para ofrecer una experiencia que fue mucho más allá de un simple recital. Con su carisma intacto y una puesta de nivel internacional, el trío selló una nueva página de su historia con Argentina, dejando a sus seguidores en "modo manija".