Apareció Nahuá: está en buen estado de salud y su padre fue detenido

Durante la jornada de este martes, cerca de las 11 de la mañana, se confirmó que Nahuá Santos Riquelme apareció sano y salvo luego de estar dos días desaparecido tras ser visto por última vez junto a su padre Josías Santos Regis. El Ministerio de Seguridad de la Nación actuó con rapidez y emitió el Alerta Sofía para evitar que el niño de 6 años sea trasladado fuera de la provincia. El padre del nene se encuentra detenido.

"Sí, gracias a Dios apareció. Yo tenía mucha fe de que iba a aparecer. Agradezco a los medios que se portaron de diez, de parte de toda la familia. Aparentemente lo encontraron en el paraje El Duraznillo, había inteligencia de la Policía que estaba rastreando y trabajando", contó el abuelo del pequeño, Juan Ramón Riquelme. A su vez, indicó que están viajando hacia el lugar para llegar al pequeño.

En el marco del operativo, el padre Santos Regis fue detenido. "Lo encontramos a 25 kilómetros de la ciudad, no se fue muy lejos... No tenía posibilidades de irse muy lejos. Estamos muy felices. Nos lo comunicó el comisario de la Comisaría 2da, que estaba a cargo del caso", agregó.

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