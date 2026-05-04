Estrenos en Pluto TV en mayo 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

Pluto TV suma un canal exclusivo de terror.

La plataforma de streaming Pluto TV, reconocida por su modelo de televisión gratuita con publicidad (FAST), ha decidido transformar mayo de 2026 en el mes del escalofrío. Con el lanzamiento de su canal especial "Pluto TV Horror", el servicio de la empresa Paramount reafirma su posición como una de las alternativas más competitivas del mercado digital, permitiendo a los espectadores acceder a un catálogo premium sin necesidad de suscripciones ni registros.

Ghostface llega con "Scream" a Pluto TV. (Crédito de foto: Paramount Pictures)

Pluto TV apuesta por el cine de terror

La gran apuesta de este mes se centra en el especial “Sagas de terror”, un recorrido por franquicias que han marcado la historia del cine de género. Entre los títulos más destacados se encuentra Scream 4. Dirigida por el maestro Wes Craven, esta entrega traslada la acción diez años después de los eventos originales, devolviendo a Sidney Prescott a Woodsboro para enfrentarse una vez más al icónico Ghostface. La mezcla de metalenguaje garantiza una experiencia tan nostálgica como aterradora.

Para los amantes de lo sobrenatural, el catálogo suma las dos primeras entregas de Insidious. La creación de James Wan y Leigh Whannell explora el concepto del "Más Allá" y los viajes astrales, logrando algunos de los sustos más efectivos del cine moderno.

En una línea similar de terror psicológico y atmósferas opresivas, llega El Grito. Este remake dirigido por Takashi Shimizu mantiene la esencia del horror japonés (J-Horror), donde una maldición implacable se propaga en una casa de Tokio, atrapando a todo aquel que cruza su umbral.

El terror gótico también tiene su lugar con la saga de La mujer de negro. Dos películas ambientadas en la inquietante mansión de Eel Marsh, destacan por su diseño de producción y una tensión constante que no da tregua.

Finalmente, para los seguidores del gore y el culto, se incorpora Hellraiser: Judgment. Esta entrega de 2018 expande el universo de Clive Barker, llevando a un grupo de detectives a un laberinto donde los miedos más profundos cobran vida bajo el juicio de los cenobitas.

El acceso gratuito al entretenimiento cinéfilo

Pluto TV continúa democratizando el acceso al entretenimiento. Al ser una aplicación totalmente gratuita, los usuarios pueden disfrutar de estos estrenos simplemente descargando la app en sus dispositivos inteligentes o ingresando a su sitio web. Con canales temáticos las 24 horas y contenido bajo demanda, este mayo se presenta como la oportunidad ideal para que los fanáticos del horror preparen pochoclos y se dejen atrapar por el miedo desde la comodidad de su sofá.