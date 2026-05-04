Una figura de El Nueve anunció el cierre de su empresa por la crisis de Milei: "No funciona más"

Una figura de El Nueve anunció el cierre de su empresa por la crisis de Milei.

El profundo impacto de la crisis económica provocada por las medidas del gobierno de Javier Milei suma una nueva víctima en el sector privado. En las últimas horas, una histórica figura de la televisión argentina y actual conductor de El Nueve anunció el dramático cierre de su empresa tras casi dos décadas de intenso trabajo.

El triste anuncio ocurrió frente a las cámaras de El Trece. Como invitado en la famosa mesa de La Noche de Mirtha, Julián Weich sorprendió a todos los presentes con la noticia sobre el final definitivo de Conciencia, su propia marca. Ante la consulta directa de Juana Viale, el conductor explicó los dolorosos motivos detrás de esta drástica medida: "No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz. La voy a cerrar".

La función social de su empresa

El objetivo principal de este emprendimiento era donar la mitad de los ingresos a cuatro organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el contexto actual destruyó esa meta. "Se acabó el consumo. El consumo no alcanza para que yo esté dentro del mercado general y pueda donar la mitad de las ganancias como originalmente se hizo", detalló el actor.

Julián Weich anunció el cierre de su empresa por la crisis de Milei.

Para justificar su retirada comercial, el artista remarcó la imposibilidad económica de continuar con la ayuda social, a pesar de ofrecer artículos básicos. "Ya el año pasado no doné. Y este año, como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos para decir que dono la mitad de las ganancias y en realidad no lo hago. No entra plata", sentenció.

Para concluir su duro descargo, lamentó la falta de respaldo ante la recesión generalizada: "Lamentablemente la tengo que cerrar".