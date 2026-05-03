Lewis Hamilton tocó a Franco Colapinto y el de Alpine avisó por radio: "Lo siento lento"

Video: el toque entre Colapinto y Hamilton en el GP de Miami.

Franco Colapinto largó octavo en el Gran Premio de Miami 2026 y desató la ilusión de todo Alpine de sumar con ambos pilotos, ya que su compañero Pierre Gasly partió noveno. El argentino de 22 años logró su mejor posición de salida en la máxima categoría del automovilismo mundial, por lo que se ilusionó con culminar entre los diez mejores otra vez.

Sin embargo, no todo fue como esperaba: largó mal, pero gracias a la lucha de adelante pudo avanzar hasta quedar sexto. Luego, Lewis Hamilton le complicó la carrera: el inglés de Ferrari lo tocó, le generó daños en el monoplaza rosa y luego lo superó. El corredor pilarense le comunicó al equipo por la radio que tenía mal el auto, aunque el rápido ingreso del Safety Car (Auto de Seguridad) por el abandono de su compañero Pierre Gasly lo salvó momentáneamente.

La lucha con Hamilton que complicó a Colapinto en Miami.

"Tengo mucho subviraje, lo siento lento...", disparó "Fran" desde el interior del monoplaza rosa. A pesar de la interrupción de la carrera, la escudería francesa liderada por Flavio Briatore prefirió no ingresar a los boxes y simplemente esperar, ante el pronóstico de lluvias inminentes también. Como fuera, el ex Williams se sostuvo con un rendimiento positivo dentro de la pista norteamericana.

"Hay pequeñas células de lluvia, pero sigamos igual. Deja pasar a Max Verstappen, que la lucha no es con él", le pidieron a Colapinto desde los pits de Alpine. Por lo tanto, el joven bonaerense cumplió y le cedió sin problemas el lugar al tetracampeón neerlandés de Red Bull.

Video: el toque de Hamilton a Colapinto en Miami

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La próxima presentación del argentino será el domingo 24 de mayo a las 17 horas de Argentina, con el Gran Premio de Canadá en Montreal, en el circuito Gilles Villeneuve. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo terminó Colapinto en cada carrera en 2026?