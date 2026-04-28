Chasis nuevo y cambios: por qué el GP de Miami será el reinicio de Franco Colapinto en la F1

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 (foto: Alpine).

Franco Colapinto encara un nuevo tramo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que se trata del "reinicio" del piloto argentino de Alpine. El corredor de 22 años deja atrás, de a poco, la emoción por las 600.000 personas que lo acompañaron durante su exhibición en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, visualiza la próxima carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial, que será el Gran Premio de Miami en Estados Unidos.

El chasis completamente nuevo será una de las principales novedades en el monoplaza de la escudería francesa, aunque habrá otras modificaciones también. Según el periodista especializado Felipe McGough, el ex Williams ya no contará más con el que utilizó en las primeras tres carreras de la campaña antes del "parate" por la guerra en Medio Oriente. Las competencias en Australia, China y Japón ya quedaron en el pasado y ahora el cuadro con la sede principal en Enstone se enfoca en continuar sumando puntos de la mano de Pierre Gasly también.

El chasis que no estará más en el Alpine de Colapinto es aquel con el que hicieron el "crash test" (una usual prueba de fortaleza mecánica en la F1). También dijo presente en los primeros tests en Silverstone (Inglaterra) y Barcelona (España), más las pruebas generales en Bahréin. "Ese chasis estaba un poco baqueteado...”, aportó McGough al respecto, por lo que aseguró que el pilarense "nunca se sintió del todo cómodo" con él.

Sin embargo, todavía no está todo listo en la escuadra liderada por el italiano Flavio Briatore. De hecho, no tienen resuelto el debut de otro alerón delantero, ya que el anterior fue demasiado inestable e irregular. Ello termina por explicar el "filming day (día de grabaciones)" que realizó el equipo en Silverstone. Aquella jornada, sorpresiva para muchos fanáticos, finalmente no se trató solamente de una rutina, sino que "Fran" pudo probar allí las actualizaciones aerodinámicas sobre un chasis nuevo antes de que debute repentinamente en una carrera por los puntos. Por esta variante y otras que se perfilan en el centro de la escena es que se califica como "el reinicio" de Colapinto en 2026 en la F1 para la segunda etapa de la temporada.

No sólo el chasis: los otros cambios en el Alpine de Colapinto para el GP de Miami

Este reinicio también incluye modificaciones en el alerón delantero, la aerodinamia y la técnica en general. Mientras que se trabaja para que el alerón delantero sea más estable a lo largo de la carrera y menos irregular en su funcionamiento, se estrenarán los resultados de los trabajos aerodinámicos realizados en los ensayos en el túnel de viento y el simulador en Silverstone.

Por último, en cuanto al aspecto técnico, la clave estará en las regulaciones en el ERS: los nuevos ajustes de la FIA señalan que se deben mitigar los efectos del "clipping", que es como se conoce popularmente a la potencia eléctrica del auto en las rectas. La intención de Alpine es mejorar un poco el nivel demostrado en las tres primeras carreras y que, paralelamente, las otras escuderías no hayan evolucionado demasiado a lo largo de este mes que pasó sin competencias.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 (foto: Alpine).

Cuándo es el GP de Miami de la F1, con Colapinto: hora, TV en vivo y streaming

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Autódromo Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.

La carrera final será el domingo 3 de mayo a las 17 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión del canal Fox Sports. En tanto, el streaming online irá por Disney+, Fórmula 1 TV PRO (oficial), Telecentro Play y Personal Flow.

Los horarios de Argentina para el GP de Miami