Las 10 fotos que no se vieron de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

La exhibición de Franco Colapinto por las calles de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó imágenes de todo tipo el domingo 26 de abril del 2026. Hubo fotos que no se vieron tanto, que no trascendieron, a la que El Destape tuvo acceso exclusivo durante toda la jornada que quedará en la historia del automovilismo argentino.

El piloto bonaerense de 22 años, de la escudería francesa Alpine en la Fórmula 1, hizo delirar a unas 600.000 personas en el territorio porteño con el rugido del motor V8 del Lotus 2012. El ex Williams brilló también a bordo de la "Flecha de Plata", el Mercedes-Benz con el que Juan Manuel Fangio se consagró bicampeón del mundo en la década de 1950. Por último, giró sobre el Alpine que la escuadra gala prepara simplemente para este tipo de eventos, conocidos como Road Show.

Las fotos históricas que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Las diez imágenes que no se vieron de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires (foto: Kaloian Santos Cabrera).

Colapinto terminó entre risas por el principio de incendio en su Alpine

“Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, le dijo Colapinto al periodista de ESPN. Y es que el calor producido por el sobrecalentamiento de las gomas contra el asfalto llevó a que surja ese pequeño incendio, algo que ya había dado señales al término de su primera salida con el 43 quemado en el costado del E20.

“La rompimos, pero quedé preocupado porque se quemó un poquito. El Fórmula 1 tiene mucha potencia y se me acababa la goma”, añadió Franco, que quería terminar la jornada sin incidentes de ningún tipo. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el pequeño incendio se controló rápidamente, por lo que no afectó al espectáculo y le dio un curioso cierre a una jornada inolvidable para miles de argentinos.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto?

Sin actividad este mes, la F1 volverá este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Autódromo Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.