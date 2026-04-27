La divertida reacción de Franco Colapinto tras el inesperado final de la exhibición en Buenos Aires: “Se quemó”

Colapinto prendió fuego el Lotus durante la exhibición.

Este domingo 26 de abril del 2026, Franco Colapinto se presentó en el barrio porteño de Palermo para realizar su exhibición en la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento frente a miles de fanáticos que se acercaron a verlo. Allí, el pilarense salió a la pista en cuatro oportunidades, siendo dos de ellas al mando del Lotus E20 y otra con el Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio, mientras que la última fue sobre un micro descapotable para saludar a su gente.

De ahí que la tercera salida haya sido uno de los momentos culmines de la jornada, con su última demostración de talento a bordo del Lotus, que estaba ploteado con los colores del A526 que usa Alpine en la Fórmula 1. El sonido del motor V8 inundaba el ambiente y las coleadas fueron unos de los rasgos característicos del Road Show, que tuvo un inesperado final cuando el piloto argentino se pasó de rosca con el acelerador.

Y es que mientras hacía las últimas coleadas, se empezó a divisar fuego en el interior de la parte trasera del coche y el personal de asistencia se presenció de inmediato con los matafuegos una vez que el pilarense se detuvo. Si bien en el momento no se habló demasiado al respecto debido a que Franco estaba saludando al público fuera del Lotus, luego le reveló lo sucedido a Juan Fossaroli.

“Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, le dijo Colapinto al periodista de ESPN. Y es que el calor producido por el sobrecalentamiento de las gomas contra el asfalto llevó a que surja ese pequeño incendio, algo que ya había dado señales al término de su primera salida con el 43 quemado en el costado del E20.

“La rompimos, pero quedé preocupado porque se quemó un poquito. El Fórmula 1 tiene mucha potencia y se me acababa la goma”, añadió Franco, que quería terminar la jornada sin incidentes de ningún tipo. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el pequeño incendio se controló rápidamente, por lo que no afectó al espectáculo y le dio un curioso cierre a una jornada inolvidable para miles de argentinos.

Así se veía el fuego en el E20.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Autódromo Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.