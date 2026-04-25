Alpine censuró un video de Franco Colapinto en el que nombraba a las Islas Malvinas

Franco Colapinto nombró a las Islas Malvinas en un video y Alpine censuró el video en redes sociales.

Una publicación de Alpine desató una fuerte controversia en nuestro país. El equipo editó un video en el que Franco Colapinto hacía referencia a las Islas Malvinas, en un contexto de tensión internacional entre Argentina y Gran Bretaña. La decisión generó críticas y reavivó el debate sobre el alcance político en el deporte.

Todo comenzó con la publicación de un video promocional en las redes oficiales de Alpine. En él, Colapinto aparecía cantando un fragmento de la canción Pa’ la Selección, del dúo La T y la M, en el que se incluía una referencia directa a las Islas Malvinas.

El contenido estuvo disponible durante aproximadamente una hora en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. Sin embargo, poco después fue eliminado y reemplazado por una versión editada, en la que se suprimió la frase “Como en Malvinas preparado para la guerra”.

La parte del video que Alpine borró de Colapinto cantando sobre las Islas Malvinas.

El sitio Autoblog confirmó que logró conservar ambas versiones del material, lo que permitió evidenciar la modificación realizada por la escudería, aunque no existieron explicaciones de los motivos del por qué de la edición.

Una edición que generó críticas en redes

La decisión de Alpine no pasó desapercibida. Usuarios en redes sociales detectaron rápidamente el recorte y comenzaron a cuestionar lo que consideraron un acto de censura.

El video original había sido parte de una estrategia para promocionar el Roadshow que Colapinto protagonizará en Buenos Aires. Sin embargo, la edición posterior cambió el foco: la conversación dejó de girar en torno al evento y pasó a centrarse en la eliminación del fragmento vinculado a Malvinas.

Los comentarios críticos se multiplicaron en las publicaciones del equipo, donde muchos usuarios reclamaron explicaciones y cuestionaron la decisión editorial de la escudería.

El contexto político que amplificó el conflicto

La polémica no puede entenderse sin el contexto internacional. La modificación del video se produjo en medio de una nueva escalada diplomática entre Argentina, Reino Unido y Estados Unidos en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

Días antes, se filtró un documento del Pentágono en el que Elbridge Colby, asesor del expresidente Donald Trump, sugería revisar el apoyo estadounidense a la posición británica.

La respuesta del gobierno británico no tardó en llegar. Un vocero del primer ministro Keir Starmer ratificó que la soberanía “pertenece al Reino Unido”, mientras que la canciller Yvette Cooper reafirmó la validez del referéndum de 2013.

La reacción desde Argentina

En Argentina, las repercusiones también fueron inmediatas. El canciller Pablo Quirno llamó a retomar el diálogo bilateral para alcanzar una solución pacífica al conflicto.

Por su parte, el presidente Javier Milei reiteró la histórica postura del país: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. La vicepresidenta Victoria Villarruel también se expresó en la misma línea, reforzando el reclamo de soberanía.

No es un caso aislado para Alpine

Aunque la polémica fue particularmente resonante, no se trata de la primera vez que Alpine modifica contenidos vinculados a Colapinto. La escudería ya había realizado ajustes en publicaciones anteriores por considerarlas inapropiadas.

Sin embargo, este caso marca un precedente distinto: es la primera ocasión en que la edición responde directamente a una mención sobre las Islas Malvinas, un tema de fuerte sensibilidad política y social.