Cierran dos icónicos locales porteños por la crisis económica.

En el contexto de crisis económica que produjo Javier Milei y su gobierno, dos nuevos locales se sumaron a la larga lista de negocios que cierran sus puertas. Se trata de dos emprendimientos ligados a la moda en la Ciudad de Buenos Aires que no pudieron mantenerse en pie.

Uno de los casos es el de Puro, la marca de zapatillas y accesorios creada en 2004 por Gabriel Pozner e Itatí Montechiani. La firma confirmó el cierre de su histórico local de Palermo, un espacio que durante casi dos décadas funcionó como uno de los puntos de referencia de la moda urbana independiente.

"Hoy nos despedimos de nuestro local de Palermo. ¡Gran cariño por este barrio! Nos vamos después de 19 años. ¡Gracias por acompañarnos todos estos años!", comunicó la empresa a través de sus redes sociales. La marca nació como un emprendimiento de diseño argentino que buscó diferenciarse de las grandes compañías de calzado. Sus fundadores comenzaron vendiendo en ferias y, con el paso de los años, lograron consolidar una propuesta propia dentro del mercado local.

Al anunciar el cierre, destacaron el valor simbólico del espacio que dejan atrás. "Nos vamos con la frente en alto y profundamente orgullosos de todo lo que construimos en ese espacio. Fue un refugio lleno de color, de encuentros y de charlas hermosas", expresaron. Sin embargo, aclararon que la actividad continuará a través de su tienda online y de los locales que mantienen en Barrio Norte, Rosario y Córdoba.

La crisis de los emprendedores

La otra despedida tuvo lugar en Distrito Arcos. Allí, De Vanguardia anunció el cierre del local que reunía a cerca de 100 emprendedores y diseñadores argentinos. El proyecto, fundado en 2003 por Mariano Maciel y continuado por Alejandra Alburquerque, se había instalado en el centro comercial de Palermo en 2022.

"De Vanguardia cierra sus puertas en Distrito Arcos debido al contexto actual que atravesamos las pymes y los emprendedores en el país. Pero no es un final. Es una vuelta a nuestros comienzos", señalaron desde la marca en sus redes sociales, apuntando al momento de crisis económica.

La decisión implica un regreso al formato que dio origen al proyecto hace más de dos décadas: las ferias itinerantes. De hecho, ya retomaron actividades en espacios como San Isidro y planean continuar organizando encuentros en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En diálogo con el medio BAE Negocios, Alburquerque explicó que el contexto económico fue determinante para tomar la decisión. "A los emprendedores les está costando mucho tener un costo fijo y estar en una tienda les implica un costo fijo. Por eso decidimos volver al origen", afirmó.

Esto es muestra de una tendencia, frente a la caída de las ventas y el aumento de los gastos operativos, muchas empresas optan por abandonar locales físicos y reforzar otros canales de comercialización para sostener su actividad.