Colapinto correrá por primera vez con un F1 en Argentina.

Luego de semanas de espera, finalmente estamos a días de la exhibición de Franco Colapinto, quien girará este domingo en el barrio porteño de Palermo a bordo de dos monoplazas históricos de la Fórmula 1. Originalmente, el pilarense iba a conducir solamente el Lotus E20 en el circuito de casi 2 kilómetros que fue preparado en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, pero hace unos días se confirmó también el Mercedes W196 que condujo Juan Manuel Fangio.

No obstante, todavía quedaba por definirse cuál iba a ser el cronograma de las actividades del piloto argentino, algo que comenzó a revelarse en el transcurso de este martes. Desde la organización del evento dieron a conocer que el ingreso a los sectores de plaza Seeber y plaza Sicilia se abrirá a las 8:30 de la mañana, además de que se informó que esos sectores estarán equipados con pantallas que permitirán seguir a Colapinto desde distintos ángulos.

Por otra parte, también se confirmó que estos espacios contarán con la presencia de DJs y de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, que se presentará a partir de las 11:00, lo que será una de las grandes sorpresas para los asistentes. Ahora bien, en cuanto a las salidas a pista de Franco, se sabe que serán un total de cuatro, tres de las cuales serán a bordo de los monoplazas que corrieron en la máxima categoría.

Según el informe de los organizadores, la primera salida de Colapinto está programada para las 12:45, cuando hará su aparición el Lotus E20 que usó el equipo de Enstone en la temporada 2012 de la F1. Equipado con un motor V8, se trata del mejor coche que tiene Alpine a su disposición para los espectáculos, además de que, en esta oportunidad, estará ploteado con los colores del A526, el actual auto del argentino en la máxima categoría.

Después de esa primera salida, “Fran” volverá a salir a las 14:30 con el Mercedes W196, la mítica “Flecha Plateada” con la que Fangio ganó los campeonatos de 1954 y 1955. Hacia las 15:15, la tercera salida será nuevamente con el Lotus, mientras que la última se realizará a las 15:55, ocasión en la que Colapinto recorrerá la ciudad encima de un micro descapotable.

Así será el recorrido de Colapinto en Palermo.

Los cortes programados en Palermo

A partir de este miércoles, el barrio de Palermo comenzó a experimentar una serie de cortes progresivos, principalmente en las avenidas Iraola, Sarmiento e Infanta Isabel, mientras que el jueves y viernes se sumarán en Avenida del Libertador entre Intendente Bullrich y Casares.

Debido a la instalación de las pantallas, el viernes y el sábado no se podrá circular por el carril del Monumento a los Españoles, a la vez que el domingo habrá un cierre total entre las 7:00 y 18:00 en Avenida Sarmiento desde Santa Fe hasta Presidente Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero, Avenida Adolfo Berro entre Casares y Sarmiento, y Avenida Cerviño en varios tramos.