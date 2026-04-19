Colapinto estará en Palermo el 26 de abril.

Estamos a tan solo una semana de la exhibición que realizará Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo, donde girará a bordo del Lotus E20 sobre una sección de Avenida del Libertador y de la Avenida Sarmiento. De hecho, se espera que haya miles de fanáticos el próximo domingo para ver al pilarense, sin mencionar que las entradas para los sectores diferenciados se agotaron en cuestión de minutos.

Con la cercanía del evento, la Fórmula 1 no dejó pasar la oportunidad de publicar algunas de las declaraciones del piloto argentino sobre la exhibición de Buenos Aires. A través de su cuenta de Instagram, la máxima categoría subió un carrusel en el que aparece un video de Colapinto durante la tercera fecha en el Circuito de Suzuka del GP de Japón, donde se refirió a la felicidad que tiene por llevar la F1 a aquellos fans que quizá no pueden darse el gusto de seguirlo por el mundo.

“Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, comenzó el pilarense, que luego profundizó un poco en la importancia que tiene para él que Alpine le haya dado la posibilidad de llevar un auténtico monoplaza a Argentina. “Con muchas ganas de volver a Argentina. Voy a hacer un show que tenía ganas de hacer. Es muy complicado para todos los argentinos ir a Europa. Es una posibilidad de llevarles un show y mostrarles lo que hace un F1 de tan cerca”, agregó.

De ahí que Colapinto no haya dejado pasar la chance de agradecer públicamente a los patrocinadores que le dieron una mano con la organización del evento, además de que el equipo de Enstone le cedió el Lotus E20, uno de los coches más importantes de la escudería francesa. “Muy agradecido con la gente que lo hizo posible y ojalá que sea un día muy lindo para todos los argentinos, que lo podamos disfrutar y que quede en la historia”, afirmó, recalcando el deseo de que la experiencia quede inmortalizada.

Cabe mencionar que el Lotus llevará ploteado con los colores actuales de Alpine y es uno de los mejores coches que tiene Alpine para los espectáculos, debido principalmente a su motor V8. También es un auto importante para la escudería en cuanto a su historia en la F1, ya que fue el utilizado en la temporada 2012, en la que Lotus ganó el GP de Abu Dhabi de la mano de Kimi Räikkönen, además de otros seis podios junto a Romain Grosjean.

El Lotus usará los colores actuales de Alpine.

Últimos días para participar del sorteo

Hace unos días, Alpine publicó un sorteo para participar por un par de entradas a la zona preferencial de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires, con un premio que también incluye vuelos de ida y vuelta a Buenos Aires, alojamiento en hotel, un video con un mensaje personal de Franco y vales para alimentos y bebidas dentro de la exhibición. Para participar, solamente hay que completar el formulario, que aceptará respuestas hasta el martes 21 de abril a las 19:59 (hora de Argentina).