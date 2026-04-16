Alpine lanzó un sorteo para ver la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: ¿cómo se participa?

Ante la falta de actividades en la Fórmula 1 debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, Franco Colapinto aprovechó para organizar una exhibición en el barrio porteño de Palermo. El próximo domingo 26 de abril, el pilarense girará por sectores de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento a bordo del Lotus E20, el monoplaza que usó el equipo de Enstone en la temporada 2012 de la máxima categoría.

Tal fue la expectativa por ver al piloto argentino a bordo de un F1 en el territorio nacional que las entradas se agotaron en cuestión de minutos, por lo que ahora la única manera de verlo será presenciarse en los sectores gratuitos a pie. No obstante, Alpine tenía guardados dos asientos en la zona preferencial, los cuales serán sorteados unos días antes del Road Show entre quienes se hayan registrado en el formulario.

A través de sus redes sociales, el equipo galo compartió un link para la inscripción al sorteo, en el que se informa que el premio incluirá vuelos de ida y vuelta a Buenos Aires, alojamiento en hotel, un video con un mensaje personal de Franco y vales para alimentos y bebidas dentro de la exhibición. Para completar el formulario, la escudería francesa no pide más que algunos datos personales y de contacto.

Correo electrónico, apellido, país y fecha de nacimiento es todo lo que se requiere para participar, además de aceptar los términos y condiciones del sorteo y responder a la pregunta de si se desea obtener novedades de Alpine en la cuenta de mail. Otro dato a tener en cuenta es que el formulario aceptará respuestas hasta el jueves 21 de abril a las 23:59 BTS, es decir, la medianoche de Reino Unido, que se traduce en las 19:59 de Argentina.

Cabe mencionar que el sorteo es de alcance internacional, por lo que habrá millones de fanáticos intentando ser los afortunados de ganarse un viaje para ver a Colapinto en Palermo. Una vez realizado el sorteo, Alpine se contactará vía mail con el ganador para solicitar el resto de los datos necesarios para la tramitación de los pasajes, hospedaje y entradas a la exhibición.

Lotus quedó cuarto en la Copa de Constructores con el E20.

El Lotus que usará Franco en Palermo

El monoplaza escogido para la exhibición de Colapinto en Buenos Aires es el E20, el modelo con el que Lotus debutó en la Fórmula 1 en 2012 tras reemplazar a Renault, que había dejado la competencia de manera similar a la ocurrida en 2021 cuando pasó a ser Alpine. Este coche, equipado con un motor Renault RS27, logró destacadas actuaciones esa temporada gracias a Romain Grosjean y Kimi Räikkönen, quien ganó el Gran Premio de Abu Dhabi y alcanzó el podio en otras seis carreras.