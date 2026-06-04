Pinterest profundiza asociación con Amazon con acuerdo de servicios en nube por 4.000 millones de dólares

Pinterest anunció el jueves que pagará 4.000 millones de dólares a Amazon Web Services (AWS) por servicios en la nube hasta 2031, en el marco del refuerzo de la colaboración a largo plazo de la empresa de redes sociales mediante su mayor acuerdo hasta la fecha.
Las acciones de Pinterest subían casi un 6%, mientras que las de Amazon lo hacían un 1,5%.
La unidad de computación en la nube de Amazon.com proporcionará a Pinterest sus procesadores de chips personalizados, incluidos Graviton y Trainium, para ayudar a ampliar sus iniciativas de IA.
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"Este compromiso ampliado con AWS nos proporciona la flexibilidad informática, la variedad de opciones de hardware y la eficiencia de infraestructura necesarias para acelerar nuestra visión de la IA", dijo Matt Madrigal, director de tecnología de Pinterest, en un comunicado.
Pinterest ha estado invirtiendo en herramientas de IA mediante la implementación de actualizaciones en su suite publicitaria Performance+, con el fin de impulsar el crecimiento en medio de la intensificación de la competencia por parte de grandes actores como Instagram y Facebook, de Meta, y TikTok.
Pinterest dijo que lleva trabajando con AWS desde 2010 para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los servicios principales de la empresa.
La compañía, que el mes pasado pronosticó unos ingresos para el segundo trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, ha dicho que planea diversificar su uso acelerado de la computación con el silicio personalizado de Amazon para mejorar la relación calidad-precio de sus necesidades de IA.
Esto incluye el uso de AWS Trainium para grandes modelos de lenguaje y modelos de visión-lenguaje que impulsan funciones como la búsqueda visual personalizada y el descubrimiento asistido por IA en su plataforma.
Con información de Reuters