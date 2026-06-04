Pinterest profundiza asociación con Amazon con acuerdo de servicios en nube por 4.000 millones de dólares

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Pinterest se ve en esta ilustración

Pinterest ​anunció el jueves que pagará 4.000 millones de dólares a Amazon Web Services (AWS) por ‌servicios en la ‌nube hasta 2031, en el marco del refuerzo de la colaboración a largo plazo de la empresa de redes sociales mediante su mayor acuerdo hasta la fecha.

Las acciones de Pinterest subían casi un 6%, mientras que las ​de Amazon ⁠lo hacían un 1,5%.

La unidad de computación ‌en la nube de Amazon.com proporcionará ⁠a Pinterest sus procesadores de ⁠chips personalizados, incluidos Graviton y Trainium, para ayudar a ampliar sus iniciativas de IA.

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"Este compromiso ampliado ⁠con AWS nos proporciona la flexibilidad ​informática, la variedad de opciones ‌de hardware y la eficiencia ‌de infraestructura necesarias para acelerar nuestra visión ⁠de la IA", dijo Matt Madrigal, director de tecnología de Pinterest, en un comunicado.

Pinterest ha estado invirtiendo en herramientas de IA ​mediante la ‌implementación de actualizaciones en su suite publicitaria Performance+, con el fin de impulsar el crecimiento en medio de la intensificación de la competencia por parte de ⁠grandes actores como Instagram y Facebook, de Meta, y TikTok.

Pinterest dijo que lleva trabajando con AWS desde 2010 para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los servicios principales de la empresa.

La compañía, que el mes pasado pronosticó unos ingresos ‌para el segundo trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, ha dicho que planea diversificar su uso acelerado de la computación con el silicio personalizado de Amazon para mejorar la ‌relación calidad-precio de sus necesidades de IA.

Esto incluye el uso de AWS Trainium para grandes modelos de ‌lenguaje y ⁠modelos de visión-lenguaje que impulsan funciones como la búsqueda visual personalizada y ​el descubrimiento asistido por IA en su plataforma.

Con información de Reuters