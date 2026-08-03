Trump acusó de "hipócritas" a los líderes de Irán y afirmó que EE.UU. controla Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su retórica contra el régimen de Teherán al ratificar la existencia de conversaciones bilaterales en curso, acusando a las autoridades iraníes de actuar de forma "increíblemente hipócrita" por negar en público los contactos directos con la Casa Blanca.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario norteamericano sostuvo que, pese a las desmentidas oficiales de Irán, los representantes del país persa suplican por una negociación que ponga fin al conflicto desatado a finales de febrero. En ese contexto, Trump reiteró de manera categórica que Irán nunca tendrá un arma nuclear.

El pronunciamiento del jefe de Estado estadounidense se produce pocas horas después de que anunciara la suspensión de una nueva ronda de ataques militares contra objetivos iraníes, una decisión que buscó abrir un canal de negociación expedito para destrabar el conflicto y que provocó este mismo lunes una fuerte caída superior al 6% en los precios internacionales del crudo ante el alivio en los mercados de energía.

Asimismo, Trump desestimó las advertencias de Teherán respecto del bloqueo de las rutas comerciales marítimas y aseveró que el estrecho de Ormuz se encuentra totalmente bajo el control operativo de Estados Unidos. En tono amedrentador, el presidente concluyó que nada ingresará a territorio iraní a menos que Washington lo autorice o se alcance un acuerdo formal de rendición.

Con información de EuropaPress.