Fujimori adelanta que en los "próximos días" los militares estarán en las calles de Perú

En un intento por frenar la escalada delictiva que atraviesa el país, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este lunes que en los próximos días dispondrá el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles, el sistema de transporte público y los centros penitenciarios, con el objetivo de respaldar las tareas de control y patrullaje de la Policía Nacional.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la jefa de Estado adelantó la puesta en marcha de una de sus principales promesas de campaña electoral, ratificando que la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana se consolidará como uno de los ejes prioritarios de su gestión de gobierno.

La decisión de extender el patrullaje militar al ámbito carcelario fue acordada tras una reciente reunión del Gabinete ministerial, en la que se evaluaron alternativas para contener el accionar de las bandas delictivas dentro del sistema penitenciario. Asimismo, durante su alocución, Fujimori se comprometió a acelerar las tareas de reconstrucción en las regiones del departamento de Junín golpeadas por el terremoto de mediados de julio, a la par de ejecutar medidas de contingencia frente a los impactos del fenómeno meteorológico El Niño.

Con información de EuropaPress.