Dinamarca pone en marcha un servicio militar obligatorio ampliado en respuesta a Rusia y a Trump

Ejercicio de entrenamiento en medio del avance de Dinamarca hacia el servicio militar para mujeres, en Hovelte

Por Tom Little ​y Soren Jeppesen

OKSBOL, Dinamarca, 3 ago (Reuters) - Cerca de 1.600 reclutas daneses comenzaron el lunes el nuevo ‌servicio militar obligatorio ‌ampliado del país, iniciando un período de servicio de 11 meses, en un momento en que Dinamarca acelera su refuerzo de la defensa, impulsado por las presiones de seguridad en el Ártico y la guerra en Ucrania.

Dinamarca anunció que en 2024 ampliará el ​servicio militar obligatorio ⁠para incluir a las mujeres por primera vez ‌y aumentará la duración estándar del servicio ⁠de cuatro a once meses, ⁠mientras que el número de reclutas aumentará de 5.000 a 7.500 al año para 2033.

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La nueva promoción llega ⁠en un momento en que Dinamarca se ​prepara para desplegar reclutas en Groenlandia ‌por primera vez a fines ‌de este mes, con una compañía de más ⁠de 100 soldados que prestarán servicio durante un mes y se harán cargo de las tareas operativas de las tropas profesionales.

Este despliegue tiene un peso ​político añadido, ‌ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado en repetidas ocasiones anexionar este territorio danés semiautónomo, alegando motivos de seguridad nacional, una exigencia que los Gobiernos ⁠de Groenlandia y Dinamarca han rechazado con firmeza.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró en la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Ankara que su país estaba dispuesto a defender cada pulgada de territorio de la alianza militar, "incluido el nuestro".

Silas Nohr, un recluta ‌de 19 años de la localidad de Varde, en el oeste de Dinamarca, que acaba de incorporarse, afirmó que acogía con satisfacción la prolongación del período de servicio.

"Ahora son once meses, y creo que así uno ‌puede meterse de verdad en ello, vivirlo de verdad y profundizar mucho más en el ejército", afirmó.

Los nuevos reclutas ‌se enfrentan a ⁠cinco meses de entrenamiento básico, seguidos de seis meses de servicio operativo. Las ​Fuerzas Armadas danesas también están introduciendo nuevas vías de reclutamiento, entre ellas un pelotón de drones en el Mando de Operaciones Especiales.

(Editado en español por Carlos Serrano)