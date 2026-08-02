Chau River: uno de los 11 jugadores marginados del "container" se va a Europa ahora

Uno de los "colgados" de River se va ahora mismo.

River Plate le dice adiós y se desprende de uno de los once jugadores marginados, que se entrenan apartados del plantel profesional en el predio de Cantilo. Apenas horas antes de que el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet reciba a Rosario Central en el estadio Monumental, la institución presidida por Stéfano Di Carlo decidió que el juvenil Santiago Lencina se marche ahora mismo en el mercado de pases.

El mediocampista ofensivo de apenas 20 años, que había empezado muy bien durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, luego perdió demasiado terreno en la Primera del "Millonario". De hecho, el zurdo tuvo el bajón normal que suelen tener los chicos de su edad y quedó muy relegado en la consideración, tanto del "Muñeco" como del "Chacho".

Ahora, el destino de Lencina estará en Burgos de la Segunda división de España, que se lo lleva a préstamo por una temporada y con una opción de compra por el 50% del pase, con un monto a definir oficialmente todavía. Con las últimas cuestiones administrativas a definir todavía entre ambas partes, el joven futbolista viajará a Europa en los próximos días para sumarse al equipo ibérico.

Lencina se va de River a Burgos de España: sus números

31 partidos oficiales en Primera.

1116 minutos.

3 goles.

0 asistencias.

3 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

Lencina se va de River al Burgos, de la Segunda de España.

Qué pasó con los 11 jugadores marginados por River

La realidad es bien diferente a la que era hace apenas dos meses para Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Kendry Páez, Matías Viña, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Germán Pezzella, Lencina, Axel Woiski, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. Por lo pronto, se están entrenando por su cuenta en un nuevo predio adquirido por el "Millonario" sobre la Avenida Cantilo, ubicado entre el Arroyo Medrano y el Tiro Federal.

Puntualmente, queda a sólo un kilómetro del estadio Monumental y la idea es que en 2027 o 2028 el plantel profesional ya comience a entrenar allí, no en el Camp de Ezeiza como lo hace hoy. Si bien al principio fue pensado para uso exclusivo de las Inferiores y el fútbol Senior, será un lugar que en el corto o mediano plazo será también la base para las prácticas del plantel profesional.

Por ahora, el predio de Cantilo es el sitio destinado para los futbolistas que, con la ropa de la "Banda", trabajan allí apartados a la espera de alguna salida en este mercado de pases. Por el momento, quien se encuentra más cerca de partir es el volante ofensivo juvenil Lencina, que tendría todo acordado para pasar a préstamo al Burgos de la segunda división de España. El futuro del resto es una incógnita absoluta.