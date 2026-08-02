Ver Boca vs. Newell's por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Newells enfrenta a Boca por la fecha 3.

Boca Juniors recibe este domingo 2 de agosto, a las 17, a Newell´s Old Boys de Rosario por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Un partido en el que el equipo que dirige Rodolfo "Vasco" Arruabarrena intentará recuperarse rápido de lo que fue la derrota en el debut frente a Deportivo Riestra. Un encuentro en donde colocó un mix con muchos suplentes y terminó sufriendo una histórica goleada por 3 a 0.

De este modo, sabe que necesita sumar para ganar confianza frente a un necesitado conjunto "leproso", que no tuvo un buen primer semestre y tiene como objetivo principal alejarse de la zona del descenso. Un cruce con mucha historia y grandes duelos históricos, por lo que el "Xeneize" entiende lo importante que puede ser sumar una victoria en el Parque de la Independencia.

Por dónde ver Boca vs Newell´s en el fútbol argentino

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre Boca y Newell´s será transmitido por TNT Sports (Pack premium).

La dura derrota de Boca frente a Riestra

Boca sufrió un duro traspié en el inicio del Torneo Clausura al caer por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró una de sus actuaciones más flojas del semestre y fue ampliamente superado por un rival que aprovechó cada oportunidad para golpear en el primer tiempo y encaminar una victoria histórica.

El conjunto local resolvió el encuentro antes del descanso gracias a los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz. Boca nunca logró acomodarse en el partido, mostró dificultades para generar juego asociado, perdió la mayoría de los duelos individuales y evidenció serios problemas defensivos ante un Riestra que fue intenso, efectivo y dominó el desarrollo desde el comienzo.

Lautaro Blanco en acción frente a Riestra.

Tras el encuentro, Arruabarrena realizó una fuerte autocrítica y reconoció la superioridad del rival. "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les íbamos a poder entrar nunca", expresó el entrenador, dejando en claro la impotencia que le generó el rendimiento de su equipo. Además, calificó la derrota como "un baño de realidad" y sostuvo que el resultado debe servir para corregir errores de cara a los próximos compromisos.

El técnico también asumió su responsabilidad por la caída y evitó cargar las culpas exclusivamente sobre los futbolistas. "El responsable soy yo", remarcó, al tiempo que admitió que el equipo estuvo lejos del nivel esperado tanto en el aspecto futbolístico como en la actitud para revertir un resultado adverso.