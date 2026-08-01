España instala barrera flotante en Ceuta tras una noche tranquila después de avalancha en la frontera

Cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta

España ​dijo que los cruces de migrantes hacia su enclave norteafricano de Ceuta se habían detenido durante la noche, mientras la policía comenzaba a instalar el sábado una barrera flotante de 500 metros (1.640 pies) frente a su frontera con Marruecos, tras una avalancha masiva en ‌la que murieron al menos 67 personas.

Según las autoridades españolas, ‌unas 50.000 personas habían cruzado a Ceuta por tierra y mar desde el jueves, en una oleada sin precedentes en una de las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Más de 48.000 de ellas regresaron a Marruecos en un plazo de 48 horas sin incidentes de importancia, informó España.

Las imágenes de Reuters del sábado mostraban a soldados y policías españoles patrullando una playa de Tarajal prácticamente desierta y envuelta en niebla.

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La Guardia Civil comenzó a instalar la nueva barrera a las 7.50 de la mañana (0550 GMT) en el rompeolas de Tarajal, uno de los principales puntos utilizados por las personas que intentan entrar en el pequeño territorio español, informó el Gobierno en un comunicado.

La barrera neumática, junto con una ​línea de boyas navales ancladas, está diseñada para ⁠sobresalir entre 30 y 70 centímetros (12 a 28 pulgadas) por encima del agua y extenderse hasta un metro por debajo de la superficie, ‌añadió, mientras que un canal entre las barreras permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil patrullar la zona.

MINISTRO ⁠CALIFICA A MARRUECOS DE 'SOCIO TOTALMENTE FIABLE'

Se han recuperado al menos 67 cadáveres en el ⁠lado español de la frontera, informaron las autoridades, después de que algunos migrantes se ahogaron y otros murieran aplastados al intentar escalar el rompeolas y la valla fronteriza. Muchos se vieron empujados a emigrar por las dificultades económicas y animados por rumores difundidos en las redes sociales.

El ministro del ⁠Interior español, Fernando Grande-Marlaska, culpó a las redes de tráfico de personas de explotar a los migrantes vulnerables y de difundir ​interpretaciones engañosas sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo español según la cual los migrantes interceptados en ‌el mar no pueden ser devueltos sumariamente en ausencia de una barrera ‌física.

En declaraciones realizadas desde Ceuta, Grande-Marlaska explicó a los periodistas que España había restablecido en gran medida el orden en menos de ⁠24 horas, pero advirtió que la crisis aún no había terminado oficialmente y que los refuerzos policiales y militares se mantendrían todo el tiempo que fuera necesario, aunque las travesías nocturnas se habían reducido prácticamente a cero.

"Marruecos no supone ninguna amenaza para Ceuta ni para el resto de España; es un socio totalmente fiable", afirmó, y añadió que no había datos de inteligencia que indicaran que fuera inminente una entrada masiva.

GOBIERNOS DE LA UE ​CONVOCAN REUNIÓN DE EMERGENCIA

Ceuta ‌y el otro enclave español en el norte de África, Melilla, se encuentran en la costa mediterránea de Marruecos y se enfrentan periódicamente a intentos de cruce por parte de migrantes que buscan llegar a Europa.

El último intento provocó divisiones en la UE, y varios países instaron a España a garantizar que el incidente quedara controlado.

Veintidós gobiernos de la UE solicitaron el sábado una reunión de emergencia de los ministros del Interior para tratar la crisis de Ceuta, instando al bloque a ayudar a Madrid ⁠a recuperar el control de su frontera con Marruecos.

Por su parte, el presidente español de centroizquierda, Pedro Sánchez, también pidió a los líderes de la UE que convocaran urgentemente a los ministros del Interior, pero criticó a los gobiernos que habían pedido la exclusión de España del espacio Schengen, en el que se viaja sin pasaporte.

El Gobierno de derecha de Italia anunció el viernes que suspendía los acuerdos de Schengen con España durante un mes.

"En el contexto internacional actual, la UE no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal", escribió Sánchez.

Las autoridades de Roma no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado.

En la carta de los gobiernos de la UE dirigida a Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque, los países afirmaron que los ‌cruces ponían en peligro la frontera exterior de la UE y corrían el riesgo de fomentar aún más la migración ilegal.

Pidieron una respuesta coordinada, que incluyera un posible apoyo adicional de la agencia fronteriza de la UE, Frontex, y una revisión de la cooperación con Marruecos. Francia, Luxemburgo y Portugal no firmaron la carta, al igual que España e Irlanda.

PRESIÓN DE SCHENGEN

Madrid afirmó que las personas que entraron en Ceuta de forma irregular no podían viajar hacia la España peninsular ni a ningún otro lugar de la zona Schengen.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores añadió que los viajeros que salen ‌de Ceuta por mar o por aire son sometidos a controles de identidad por parte de la policía, lo que supone un segundo nivel de control tras la frontera terrestre con Marruecos.

A diferencia de la mayor parte de Europa, España ha adoptado una postura más abierta con respecto a los migrantes, poniendo en marcha ‌un programa para conceder la residencia ⁠a más de medio millón de personas indocumentadas.

Sin embargo, ha rechazado las sugerencias de que el plan de regularización haya fomentado la afluencia masiva a Ceuta, señalando que los solicitantes deben demostrar que residían en España antes del 1 de ​enero de 2026 y que han residido de forma ininterrumpida durante cinco meses en el momento de presentar la solicitud.

Sánchez, que visitó Ceuta el viernes, calificó los cruces de "violación de la soberanía territorial de España" y afirmó que se estaban acelerando las repatriaciones con la colaboración de Marruecos.

Con información de Reuters