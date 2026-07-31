Crisis en Ceuta: la mayoría de los 50.000 inmigrantes que irrumpieron en España ya volvieron a Marruecos y hay 57 muertos

Unos 50.000 migrantes irrumpieron en la ciudad de Ceuta en las últimas 24 horas y al menos 57 murieron en lo que supone una de las mayores crisis migratorias de la historia de este enclave de España rodeado de territorio de Marruecos. Más de 37.500 ya fueron devueltos al país africano.

Así lo precisó a ‌la prensa ‌el presidente ⁠del enclave ​español ‌en el norte de África, ⁠Juan Jesús Vivas. Se trata de una cifra que supone más ‌de la mitad de la población ‌de Ceuta, que es de unos 84.000 habitantes. En tanto, la cantidad de muertos fue confirmada por fuentes policiales locales a la agencia EFE.

El gobierno español, sin embargo, informó este viernes que unas 150 personas por minuto están retornando desde Ceuta hacia Marruecos a través de la frontera del Tarajal, dentro del dispositivo activado tras la entrada masiva registrada desde la madrugada de este jueves.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta, más de 37.500 personas habían abandonado la ciudad en dirección a Marruecos hacia la media mañana viernes en Argentina.

La crisis migratoria en Ceuta

Ceuta, junto con Melilla, la otra ciudad autónoma española situada en el norte de África, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ambas ciudades registran periódicamente aumentos de los intentos de entrada de ​migrantes que buscan llegar ⁠a Europa.

En entrevistas por separado con las emisoras de radio ‌Cadena SER y Onda Cero, Juan Jesús Vivas ⁠dijo que la reciente afluencia había ⁠desbordado el sistema de acogida de la ciudad y había dejado a cientos de migrantes durmiendo a la intemperie.

"Estamos en una situación ⁠de absoluta emergencia humanitaria y social", dijo Vivas a ​Cadena SER, y añadió que las instalaciones para ‌menores no acompañados funcionaban al 2.400% ‌de su capacidad. En declaraciones a Onda Cero, describió la ⁠situación como una emergencia nacional y pidió una "acción decidida, contundente, inmediata y coordinada" bajo una estructura de mando único.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, fue despedido con insultos, gritos y pitidos de Ceuta, donde se desplazó este viernes para seguir sobre el terreno la crisis. En su declaración institucional, realizada en solitario y sin la presencia de Vivas, Sánchez calificó la entrada masiva de migrantes en Ceuta como una "violación de la integridad territorial de España" y atribuyó a las "mafias" la responsabilidad de la llegada masiva de personas registrada desde el jueves.

En paralelo, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, viajará el viernes a Ceuta ​para reunirse con ‌las autoridades locales y los responsables de seguridad, mientras el Gobierno español dijo que coordinaba la actuación de varios ministerios para reforzar el control fronterizo y prestar asistencia humanitaria.