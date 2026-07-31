Dónde queda Ceuta: mapa y ubicación de la ciudad

Ceuta es una de las ciudades autónomas de España que llamativamente no se encuentra en Europa, sino en el continente africano. Su ubicación estratégica conviritó al territorio en un punto de disputa entre distintas potencias a lo largo de la historia y se caracteriza por tener un cruce de diferentes culturas.

A dónde queda Ceuta: su ubicación geográfica en el mapa

Ceuta se encuentra en el extremo norte del continente africano, sobre la costa que bordea el estrecho de Gibraltar, el angosto paso de agua que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Si bien le pertenece a España, no tiene continuidad territorial con la península ibérica: está completamente rodeada por Marruecos, salvo por el frente marítimo.

La distancia que separa a Ceuta de la costa española es mínima: apenas unos 45 kilómetros de mar la separan de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Por esa cercanía, ambos puntos suelen conectarse en ferry.

Así, el territorio español limita por tierra únicamente con Marruecos, en una frontera vigilada que separa a la ciudad de la región marroquí circundante. Esta frontera terrestre es, de hecho, uno de los pocos límites físicos que la Unión Europea tiene con el continente africano, lo que le otorga a la ciudad un rol particular como puerta de entrada entre ambos continentes.

Junto con Melilla, Ceuta conforma el conjunto de territorios españoles emplazados en el norte de África, ambos rodeados por Marruecos y con un diseño urbano que combina elementos arquitectónicos y culturales tanto europeos como norteafricanos.

Características claves de Ceuta

En cuanto a su extensión, Ceuta ocupa una superficie reducida, de apenas 11 kilómetros cuadrados, y tiene una población de alrededor de 85.000 habitantes. Se trata de una península angosta que se proyecta hacia el mar Mediterráneo. Entre sus grandes cualidades se destaca el monte Hacho como accidente geográfico que en la Antigüedad era identificado con una de las legendarias Columnas de Hércules.

El idioma oficial de Ceuta es el español, aunque el árabe, especialmente el dialecto darija, también forma parte de la vida cotidiana debido al constante intercambio con la población marroquí. La convivencia se refleja también en el plano religioso: iglesias, mezquitas, sinagogas sefardíes y templos hindúes coexisten. Desde 2022, las festividades musulmanas como el Eid al Fitr fueron incorporadas entre los feriados oficiales, al mismo nivel que las celebraciones cristianas.

El territorio español ofrece atractivos como las Murallas Reales del siglo XVI y el Mirador de San Antonio, desde donde se puede observar simultáneamente la ciudad, el territorio marroquí y el estrecho de Gibraltar. A esto se suman el Museo de la Basílica Romana, con reliquias cristianas entre las más antiguas del norte de África, y vestigios de baños árabes que evocan la arquitectura de ciudades andaluzas como Granada o Córdoba. También, cuenta con la Playa de la Ribera y la localidad costera de Benzú completan las opciones para quienes visitan el exclave.

La mezcla europea-africana también se percibe en la gastronomía ya que hay bares de tapas que conviven con sabores marroquíes, en sintonía con el carácter multicultural de la ciudad.