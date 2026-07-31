Qué pasa con el cuerpo cuando dejás el azúcar y las harinas durante 30 días.

El azúcar y las harinas refinadas, presentes en productos como pan blanco, galletitas, facturas, pastas elaboradas con harina blanca y alimentos ultraprocesados, son fuentes de carbohidratos que se transforman rápidamente en glucosa. Cuando se consumen en exceso, pueden generar aumentos rápidos de azúcar en sangre seguidos de descensos que favorecen el cansancio, el hambre frecuente y los antojos.

Durante los primeros días de reducir su consumo, algunas personas pueden sentir más ansiedad por comer algo dulce, irritabilidad o menor energía. Esto ocurre porque el cuerpo está acostumbrado a recibir una fuente rápida de combustible y necesita adaptarse a una nueva forma de obtener energía.

Lo mejor es llevar una alimentación equilibrada, sin prohibirse grupos de alimentos.

Qué pasa si se deja de comer por un mes azúcar y harinas

A partir de la segunda semana, uno de los cambios más frecuentes es una mayor estabilidad en el apetito. Al reemplazar productos refinados por alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables, la digestión se vuelve más lenta y aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a evitar el picoteo constante entre comidas.

También pueden aparecer mejoras relacionadas con la digestión. Algunas personas aseguran sentir menos hinchazón abdominal o pesadez, especialmente cuando antes consumían grandes cantidades de productos ultraprocesados. Sin embargo, la respuesta del cuerpo depende de cada organismo y de qué alimentos se incorporen en reemplazo.

Luego de 30 días, otro de los cambios que pueden notarse es una mayor regularidad en los niveles de energía durante el día. Al reducir los picos y caídas bruscas de glucosa, muchas personas sienten menos necesidad de consumir azúcar para mantenerse activas.

En cuanto al peso, los especialistas explican que no se debe únicamente a eliminar un alimento específico, sino al balance general de la alimentación. En muchos casos, al dejar productos con azúcar agregada y harinas refinadas se reduce la cantidad de calorías diarias y se incorporan opciones más nutritivas, lo que puede favorecer un descenso de peso.

De todos modos, los nutricionistas advierten que eliminar por completo todos los carbohidratos no es necesario. Alimentos como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales también aportan hidratos de carbono esenciales para el organismo. La clave no está en prohibir alimentos, sino en priorizar una alimentación equilibrada, con menos productos ultraprocesados y más alimentos naturales.