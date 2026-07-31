Colectivos: entró en vigencia el cambio de recorrido de una de las líneas que une CABA con la zona oeste

La línea 181 de colectivos comenzó a circular con un nuevo recorrido que modifica su paso por la Ciudad de Buenos Aires y suma su circulación por el Metrobus Juan B. Justo. El cambio, que entró en vigencia el 28 de julio, afecta al tramo comprendido en el barrio de Vélez Sarsfield y busca ordenar la circulación del transporte público en la zona.

La modificación establece que la línea dejará de transitar por la calle Virrey Melo. El servicio mantiene su conexión entre el distrito porteño y la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con ajustes en su trazado y en la ubicación de algunas paradas.

El cambio forma parte de una serie de adecuaciones en los recorridos de colectivos que circulan por corredores exclusivos, con el objetivo de mejorar la organización del tránsito y la circulación de las unidades dentro de la trama urbana porteña.

¿Qué pasó con el recorrido de la línea 181?

A partir de la nueva diagramación, los colectivos de la línea 181 incorporan el uso del Metrobus Juan B. Justo en el sector correspondiente a Vélez Sarsfield. De esta manera, las unidades abandonan el recorrido que realizaban por Virrey Melo y se integran al corredor exclusivo.

El ajuste implica modificaciones en las paradas que utilizan los pasajeros, por lo que quienes habitualmente toman esta línea en ese sector deben verificar la nueva ubicación de las estaciones de ascenso y descenso. El Gobierno porteño publicó la actualización del recorrido con un mapa para consultar los cambios implementados.

La línea 181 conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con localidades del oeste del conurbano bonaerense y es utilizada diariamente por pasajeros que se trasladan entre ambos sectores del AMBA. Con la modificación, el servicio incorpora un corredor preparado para la circulación de varias líneas de colectivos y con paradas ubicadas sobre la avenida Juan B. Justo.

La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires informó que el cambio apunta a mejorar la circulación y la seguridad vial en la zona donde se aplica la modificación. La medida fue definida dentro de las acciones de reorganización del tránsito vinculadas al sistema Metrobus.