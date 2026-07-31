Es oficial: PlayStation empieza a cobrar en pesos mexicanos y así impactará en el precio final del GTA 6

Fuente: Facebook.

Sony confirmó que dejará de cobrar en dólares en su tienda digital para México, adoptando de forma oficial los pesos mexicanos como moneda de pago. El cambio llega después de que Profeco le pidiera esta modificación a la compañía, y forma parte de una actualización más amplia que también alcanza a otros mercados de la región.

Cuándo empieza el cambio

De acuerdo con la información publicada por PlayStation, el ajuste comienza el 18 de agosto de 2026, cuando la tienda entrará en mantenimiento en México. Durante ese período no se podrá comprar contenido, y todo el saldo disponible en las cuentas se va a convertir automáticamente a la nueva moneda. El servicio se restablece el 20 de agosto, día en que todas las compras ya se realizarán directamente en pesos mexicanos.

La conversión: 20.50 pesos por dólar

PlayStation reveló el tipo de cambio fijo que va a usar para convertir los precios de todo su catálogo: 1 dólar equivale a 20.50 pesos mexicanos. Esto significa que los precios seguirán teniendo como referencia el valor en dólares, pero el cobro final en México se hará con esa tasa fija en lugar del tipo de cambio del momento.

Cómo impacta esto en el precio de GTA 6

El ejemplo más claro es GTA 6. Hoy, reservar la edición estándar cuesta 79.99 dólares más 12.80 dólares de impuestos, un total de 92.79 dólares que, al tipo de cambio actual, ronda los 1.626 pesos. Con el nuevo esquema, esos mismos 79.99 dólares se convertirían directamente con la tasa de 20.50, dejando el precio en aproximadamente 1.640 pesos, una diferencia mínima frente al valor actual.

PlayStation todavía no aclaró si los impuestos van a seguir cobrándose por separado en México, aunque la escasa diferencia entre ambos montos sugiere que el nuevo precio ya los tendría incluidos. Otro efecto del cambio es que México será de los primeros mercados donde deje de operar la PlayStation Store para PS3, algo que evita tener que aplicar también ahí la conversión de moneda.