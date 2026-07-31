Vuelve Winamp: cómo será el nuevo servicio de música con Deezer para destronar a Spotify

Fuente: Reddit.

Winamp anunció una alianza estratégica con Deezer para desarrollar Winamp Player, su próximo servicio de suscripción musical premium. El acuerdo llega en el marco de un relanzamiento más amplio de la marca, con el objetivo declarado de "reinventar el reproductor de música para la era del streaming", algo que la compañía viene prometiendo desde su regreso hace un par de años.

Qué aporta cada uno a la alianza

La división de tareas entre ambas compañías es clara: Deezer va a poner su tecnología de streaming de marca blanca y su catálogo musical global con licencias, mientras que Winamp va a lanzar su propio servicio de suscripción bajo su marca histórica, con su propia identidad visual y de usuario. El servicio va a integrarse de forma nativa dentro del nuevo Winamp Player, sin depender de la interfaz de Deezer.

Un solo lugar para toda tu música

La apuesta central del nuevo reproductor es unificar todo lo que hoy está disperso en distintas apps: streaming premium, biblioteca musical local, radio por internet, podcasts y colecciones guardadas en la nube, todo dentro de una misma interfaz personalizable. La compañía asegura que también va a sumar nuevas funciones sociales y formas de descubrir, organizar y disfrutar música, apuntando a diferenciarse de plataformas como Spotify o Apple Music en la experiencia de uso, más que solo en el catálogo disponible.

De la caída al regreso

Winamp nació en 1997 y se convirtió en el reproductor de referencia para millones de usuarios durante la explosión del formato MP3, cuando guardar música en la computadora todavía era una novedad. Sin embargo, cerró en 2013 tras años de declive frente al avance del streaming. En 2023 volvió a activarse con una nueva versión web, y ahora suma este acuerdo con Deezer como el paso más ambicioso de su regreso hasta la fecha. Según la compañía, más de 40 millones de usuarios que todavía usan el reproductor de escritorio original van a tener acceso automático al nuevo servicio premium apenas esté disponible, previsto para el primer semestre de 2027.