Qué se sabe de la caída del helicóptero en San Juan: así avanza la investigación de la tragedia

La tragedia aérea en el Parque Provincial Ischigualasto de San Juan, que dejó siete personas fallecidas, abrió una investigación que buscará esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al accidente del helicóptero. Con la provincia aún conmocionada, la Junta de Seguridad de Transporte de la Nación desplegó un equipo técnico para reconstruir las circunstancias del impacto.

El objetivo de la investigación es determinar cuáles fueron los factores que contribuyeron al accidente, desde el despegue del helicóptero en la ciudad de San Juan hasta la pérdida de contacto con la tripulación, que se registró a las 10:26 de la mañana.

Cómo será la investigación del accidente

Tras la confirmación de la tragedia, la Junta de Seguridad de Transporte inició rápidamente las actuaciones correspondientes. En una primera etapa, los especialistas preservarán la escena del accidente y llevarán adelante un relevamiento fotográfico y técnico de los restos del helicóptero, para reconstruir cada uno de los momentos del siniestro.

Además del análisis de la aeronave, los investigadores recopilarán información sobre el plan de vuelo, las comunicaciones mantenidas con la tripulación y las condiciones ambientales que se registraban en la zona al momento del accidente. Según trascendió, los primeros resultados de las pericias podrían conocerse en los próximos 30 días.

Desde la Junta remarcaron que la investigación tiene un carácter estrictamente preventivo: "Tiene como único propósito determinar los factores que contribuyeron al accidente, con el fin de formular recomendaciones que permitan prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro. No tiene por objeto determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas".

Una de las principales hipótesis bajo análisis

Uno de los aspectos que analizan los investigadores tiene que ver con las condiciones meteorológicas que había en el Parque Provincial Ischigualasto al momento del accidente.

"Me informaron que el Parque estaba con neblina y era allí donde se había producido el hecho", aseguró el intendente de Valle Fértil Mario Riveros en diálogo con TN e indicó que la tripulación habría enfrentado serios problemas de visibilidad antes del impacto.

Riveros también reconstruyó cómo fueron las tareas de búsqueda. Explicó que transcurrieron alrededor de 40 minutos entre la pérdida de contacto con el helicóptero y su localización. "A las 13, personal de Defensa Civil nos indicó que la aeronave había sido visualizada por otro helicóptero proveniente de La Rioja", precisó.

El funcionario agregó que el lugar donde cayó la aeronave presentaba un acceso muy dificultoso, lo que complicó el operativo de rescate. Además, contó que se encontraba en su despacho preparando una jornada de capacitaciones cuando fue notificado de la suspensión de la actividad y que luego recibió la confirmación del accidente.

"Me puse a disposición como autoridad del departamento y también a todo el equipo que me acompaña en la gestión para brindar el apoyo necesario", cerró Riveros.