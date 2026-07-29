Cuál es el problema de salud que afecta a Nicolás Cabré

El actor aseguró que continúa entrenando a pesar de los dolores físicos y adaptó su rutina para llegar a la competencia.

El presente deportivo de Nicolás Cabré atraviesa un momento desafiante. Mientras se prepara para uno de los objetivos más importantes de su calendario como corredor, el actor reveló que enfrenta una lesión que le provoca dolores físicos. A pesar de ello, continúa entrenando con la mirada puesta en la próxima maratón de Berlín.

Nicolás Cabré reveló que entrena con una lesión en la columna

El actor sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre el problema de salud que lo acompaña durante su preparación para la maratón que se disputará en Berlín. A través de sus historias de Instagram, explicó que sufre una lesión en la columna que le genera importantes molestias físicas.

Lejos de abandonar sus objetivos deportivos, Nicolás Cabré dejó en claro que continuará entrenando dentro de sus posibilidades. "Cada vez que entrené para un maratón me lesioné", confesó en sus redes sociales, al recordar las dificultades que ha atravesado en distintas competencias a lo largo de los últimos años.

Posteriormente, agregó: "Para variar y no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores. Las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan". Las declaraciones del actor reflejan el compromiso que mantiene con el running, disciplina que forma parte de su vida desde hace casi una década.

La lesión que no detiene la preparación de Nicolás Cabré para Berlín

A pesar de las molestias físicas, Nicolás Cabré continúa realizando entrenamientos adaptados para llegar de la mejor manera posible a la maratón internacional. En las imágenes compartidas en sus redes sociales se lo pudo ver ejercitándose sobre una cinta de correr, acompañado por un mensaje motivacional.

"En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos", expresó el actor en Instagram.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la perseverancia con la que enfrenta las dificultades físicas durante su preparación deportiva.

La maratón de Berlín es una de las competencias más prestigiosas del mundo y suele reunir a miles de corredores profesionales y aficionados de distintos países. Para Cabré, representa un nuevo desafío dentro de una actividad que se convirtió en una verdadera pasión.

Cómo comenzó la pasión de Nicolás Cabré por el running

Nicolás Cabré confirmó que se prepara para la maratón de Berlín mientras atraviesa una lesión en la columna.

La relación de Nicolás Cabré con el running comenzó hace aproximadamente diez años. En 2024, el actor reveló que empezó a correr a los 37 años con el objetivo de abandonar el hábito de fumar.

Lo que inicialmente fue una decisión vinculada con su salud terminó transformándose en una de las actividades más importantes de su vida. Según contó en distintas entrevistas, se incorporó a un gimnasio sin saber que funcionaba como un club de running, situación que marcó el inicio de su recorrido como corredor.

Con el paso del tiempo, comenzó a participar en competencias locales y posteriormente se animó a afrontar desafíos internacionales que requieren meses de entrenamiento y una importante preparación física. Actualmente, el actor divide su tiempo entre sus proyectos profesionales y su rutina deportiva, que incluye entrenamientos constantes y la participación en maratones de larga distancia.