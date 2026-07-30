Mercado abierto: los pilotos que pueden cambiar de equipo o dejar la F1 en 2027

El receso de verano llegó a la Fórmula 1, pero la actividad seguirá en los despachos. Mientras varios pilotos tienen contratos de largo plazo, otros dependen de renovaciones, cláusulas de rendimiento u opciones que deberán activarse antes de 2027. La situación no implica necesariamente una salida, aunque puede provocar importantes movimientos en la parrilla.

El caso menos preocupante es el de Kimi Antonelli. El italiano fue confirmado por Mercedes solamente hasta el final de 2026, pero lidera el campeonato con 219 puntos y seis victorias. Salvo una sorpresa mayúscula, la escudería renovará al joven que formó desde sus categorías inferiores. Su compañero, George Russell, tendría vínculo hasta 2027.

En el universo Red Bull hay tres contratos bajo análisis. Isack Hadjar, actualmente octavo con 68 puntos, está cumpliendo una buena primera temporada junto a Max Verstappen y tiene grandes posibilidades de continuar. En Racing Bulls, Liam Lawson ocupa el noveno puesto con 43 unidades, mientras que el debutante Arvid Lindblad está undécimo con 23. El neozelandés consiguió mejores resultados, pero Lindblad es una de las principales apuestas juveniles de la compañía. Los movimientos dependerán tanto del rendimiento como de los nuevos talentos que Red Bull quiera promover.

Otro foco importante está en Williams. Carlos Sainz Jr. aparece 15° con seis puntos y Alex Albon, 16° con cinco. Ambos tienen opciones para prolongar sus acuerdos, pero el mal rendimiento del monoplaza podría llevarlos a escuchar otras propuestas. De todas maneras, James Vowles aseguró que no tiene dudas sobre su intención de conservar a los dos pilotos en el futuro, según publicó el sitio web oficial de F1.

En Aston Martin, Fernando Alonso es 19° y apenas suma un punto. Su contrato termina esta temporada y, con 45 años, podría retirarse, renovar por un año más o buscar un último desafío. Pese a la crisis deportiva del equipo, Adrian Newey manifestó su confianza en que el español continuará durante 2027. Lance Stroll, último y sin puntos, tampoco posee un vínculo con duración pública, aunque su condición de hijo del propietario Lawrence Stroll vuelve poco probable su salida.

En Haas, las realidades son diferentes. Oliver Bearman marcha 13° con 18 puntos y tiene grandes chances de seguir, además de continuar bajo la órbita de Ferrari. Esteban Ocon, en cambio, está 17° con apenas tres unidades. Su opción para 2027 todavía no fue activada y aparece como uno de los pilotos con mayor riesgo de quedarse afuera, especialmente por la diferencia de rendimiento con su compañero.

Para la Argentina, la atención está puesta en Franco Colapinto. El piloto de Alpine ocupa el 12° puesto con 19 puntos, frente a los 42 de Pierre Gasly. Su contrato finaliza este año, pero sus destacadas actuaciones en Miami, donde terminó séptimo, y Canadá, donde consiguió un sexto puesto, fortalecieron sus posibilidades de renovación. Flavio Briatore reconoció que Alpine analiza su continuidad y, por rendimiento, adaptación y crecimiento, su alternativa más concreta es permanecer en la escudería francesa durante 2027.

Con buena parte de la temporada todavía por delante, cada resultado puede modificar el escenario. La segunda mitad de 2026 no solo definirá al campeón, sino también quiénes conservarán su lugar y quiénes deberán buscar una nueva oportunidad fuera de la Fórmula 1.