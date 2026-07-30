Alerta en Alemania por casi 10.000 muertes vinculadas a las olas de calor

La gente se refresca en la fuente situada frente a la catedral de Berlín (Berliner Dom) durante la ola de calor que azota Berlín, Alemania

Las extremas condiciones meteorológicas que atraviesa el continente europeo continúan mostrando su impacto más severo en la salud pública. En Alemania, unas 9.800 personas han fallecido en lo que va del año por causas directamente vinculadas a las intensas olas de calor que afectan al país. El dato coincide con un nuevo pico térmico, donde las previsiones meteorológicas anticipan que los termómetros volverán a superar la barrera de los 40 °C en múltiples regiones del territorio germano.

La cifra se desprende del informe semanal del Instituto Robert Koch (RKI), en el que precisa que la mayor proporción de víctimas fatales se concentra en la franja etaria de adultos mayores de 75 años, el grupo de población que presenta la mayor vulnerabilidad ante la deshidratación y las complicaciones cardiovasculares derivadas de las altas temperaturas. Asimismo, los especialistas del instituto gubernamental identificaron un patrón estadístico claro: la tasa de mortalidad registra incrementos sustanciales durante aquellas semanas en las que las temperaturas medias superan de forma sostenida los 20 °C. "Prevemos que las severas olas de calor que se produzcan a lo largo de este verano provocarán igualmente un incremento sostenido en los índices de mortalidad", advirtieron desde el Instituto Robert Koch.

El panorama previsto para los próximos días se suma a un inicio de verano que ya había batido récords históricos en la región. Durante el mes de junio, Alemania experimentó una ola de calor sin precedentes para esa época del año, registrando marcas de 40 °C o más en numerosos estados federados y tensionando los sistemas de asistencia sanitaria.

Ante la persistencia de los valores extremos, las autoridades sanitarias y organismos de emergencia mantienen activados los protocolos de prevención urbana, recomendando extremar los cuidados en la población de riesgo y reforzando los esquemas de atención en centros de salud para mitigar el impacto de esta crisis climática en la población.

Con información de Reuters