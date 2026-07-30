Viviana Canosa se hartó y reveló la "locura" que hizo Majul: "Se está dando"

Viviana Canosa se hartó y reveló la "locura" que hizo Majul.

Viviana Canosa lanzó durísimas críticas contra Luis Majul luego de que el periodista recomendara en El Observador que los argentinos evitaran darse "gustitos" en medio de la crisis económica. En Carnaval Stream, Jorge Rial también se sumó a los cuestionamientos y puso en duda las motivaciones detrás de ese mensaje.

Viviana Canosa reaccionó con dureza a las declaraciones de Luis Majul, quien había aconsejado que los argentinos dejaran de darse "gustitos" para afrontar la situación económica. "Además, justo Majul que se está dando un montón de gustitos con este Gobierno. No uno. ¿Con qué cara vos le decís a la gente que te mira y que te sigue, que confía en vos, que no se dé un gustito? Pará, es una locura", sostuvo Canosa.

La periodista también recordó una antigua cobertura realizada por Majul y lanzó otra chicana: "Militó el asado de la carne de burro. Hizo un móvil con la carne de burro, que él no la comería ni en pedo".

Viviana Canosa se hartó y reveló la "locura" que hizo Majul.

Qué dijo Jorge Rial

Jorge Rial acompañó las críticas de Canosa y planteó interrogantes sobre la postura del conductor de El Observador."Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿Luis cree en esto de verdad? ¿Es un militante del recorte, es un militante de que te cagues de hambre, de que te vaya mal, o hay intereses?", expresó.

Luego fue todavía más contundente: "Porque yo ya no sé qué es peor. ¿Le están garpando? Digo 'bueno, se está ganando la vida'".