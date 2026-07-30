Hasta Feinmann le soltó la mano a Milei y reveló lo impensado: "Hay"

Hasta Feinmann le soltó la mano a Milei y reveló lo impensado.

Eduardo Feinmann expresó su preocupación por los resultados del último Índice de Optimismo Ciudadano elaborado por Poliarquía Consultores. Durante su programa en Radio Mitre, el periodista consultó al analista económico Guillermo Laborda sobre las razones detrás de la caída del indicador, en medio de la crisis profundizada por el gobierno de Javier Milei.

Feinmann presentó los resultados del Índice de Optimismo Ciudadano elaborado por Poliarquía Consultores y destacó que el relevamiento muestra un deterioro en las expectativas de la población. "Hay una fuerte caída del optimismo ciudadano, que se ubica en valores similares a los del inicio de la gestión libertaria, diluyendo toda la recuperación ocurrida en el 2024 y 2025", señaló el conductor.

A partir de ese dato, Feinmann le preguntó al periodista especializado en economía Guillermo Laborda cuál era la explicación detrás de ese cambio en el humor social. Al responder la consulta, Laborda sostuvo que el principal motivo es la percepción sobre el desempeño de la economía. "Hay sensación de que la situación económica no es la correcta", afirmó.

El analista agregó que los rubros más afectados en la actualidad son el comercio y la industria, dos sectores que, según indicó, enfrentan un escenario complejo. "Los dos sectores que más difícil la están pasando ahora son comercio e industria", explicó.

Hasta Feinmann le soltó la mano a Milei y reveló lo impensado.

Los despidos

Feinmann coincidió con ese diagnóstico y remarcó las consecuencias que, a su entender, genera esa situación sobre el mercado laboral. "Comercio e industria están despidiendo gente. Y los grandes generadores económicos del país no generan empleo", concluyó el periodista.