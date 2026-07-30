Entradas para Zell en su gira internacional: entradas, precios y cuándo toca en Buenos Aires, España, México, Chile y Uruguay

Zell en vivo. (Crédito de foto: Boomerang)

El crecimiento del ecosistema musical de la nueva ola de artistas argentinos no da tregua, y Alan Gauto, más conocido artísticamente como Zell, se consolida como uno de sus pilares más innovadores. Tras el reciente lanzamiento de su EP conceptual Zelly, el artista confirmó la realización del "Zelly Tour", una ambiciosa gira internacional que lo llevará a recorrer escenarios de España, Chile, México, Uruguay y Argentina.

El anuncio se oficializó a través de un creativo material audiovisual protagonizado por Zelly, personaje que funciona como la extensión directa de su universo estético y sonoro. En el marco de este recorrido global, el músico concretará además una de las fechas más trascendentales de su carrera: su deslumbrante desembarco en un mítico recinto porteño para presentar oficialmente su propuesta en solitario.

Entradas para ver a Zell en Argentina: dónde comprar

El ansiado reencuentro de Zell con el público local tendrá lugar en el marco de la manga sudamericana de su gira. El show principal en Buenos Aires se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas. La expectativa generada en torno al espectáculo es sumamente alta, ya que marcará un hito dentro de su trayectoria al tratarse de su primer concierto de escala masiva en solitario. Respecto a la adquisición de los tickets, la productora a cargo confirmó que los pases pueden conseguirse únicamente y de manera digital a través de la plataforma Tu Entrada. Las entradas ya se encuentran disponibles, a un precio de 40,000 pesos para secciones como campo, platea y popular.

Zell estará en el Estado Malvinas Argentinas. (Crédito de imagen: Boomerang)

Trayectoria: quién es Zell y hacia dónde va su proyecto

Nacido en Buenos Aires y con tan solo 21 años, Alan Gauto es una de las voces más cautivadoras, disruptivas y versátiles que han surgido del panorama urbano contemporáneo. Inició su recorrido en la música bajo el seudónimo de Kid Zell, pero con el tiempo acortó su nombre para construir una identidad multidisciplinaria única que cruza la moda, el trap, la música alternativa y la cultura digital.

En su catálogo destacan producciones de impacto y colaboraciones internacionales, sumadas a lanzamientos de vanguardia como su reciente single "L.A.", producido por el reconocido creador BNYX y acompañado por un videoclip grabado con lentes Ray-Ban Meta. Hoy, con la mirada puesta en recintos europeos como el Festival Riverland en España y grandes estadios locales, Zell demuestra que su proyecto ya trascendió lo sonoro para convertirse en una sólida referencia cultural de su generación.